演劇作家の岡田利規が「夢幻能」の構造を用いて現代社会を描く音楽劇「未練の幽霊と怪物」の第２弾として「珊瑚（さんご）」「円山町」の２本を作・演出する。

「能のフォーマットを使ってもっと作ってみたかった」という岡田と、背景説明や展開を盛り上げるアイ（狂言方）の役回りを前回に続いて担う片桐はいりに、話を聞いた。（山内則史）

霊に語らせる沖縄と円山町

シリーズの最初は２０２１年の「挫波（ザハ）」「敦賀」だった。新国立競技場の設計者にコンペで選ばれた建築家ザハ・ハディドと、夢のエネルギーと期待されながら稼働することなく廃炉が決まった高速増殖炉もんじゅ。それぞれの無念を描いた２本立ては大きな反響を呼び、戯曲は読売文学賞と鶴屋南北戯曲賞を、岡田は読売演劇大賞の優秀演出家賞を受けた。

今回、題材にまず選んだのが沖縄・辺野古の海に生息したサンゴだ。「沖縄の問題を僕が扱うとしたら、例えば（沖縄在住の劇作家）兼島拓也さんのようには扱えない。でもサンゴの霊をシテ（主役）にすれば、僕にもできると思った」

一方の「円山町」は、３０年近く前、過酷な社会の渦に巻き込まれた一人の女性に主眼を置く。「昔の出来事なのに、まだ終わっていない気がする。実際の死が第一の死で、忘れられるのが第二の死だとしたら、出来事自体、第二の死を迎えていない」と岡田。片桐は「経済の３０年を思ってしまう。開発が進む渋谷の表面を引っぺがしたら何が見えるか。場所として、そこに思い入れがある」と語る。

「手本がないことをやっている」

岡田が能に注目したのは２０１０年代。「俳優って何なのか、ずっと考えていて、幽霊のような存在と捉えると一番しっくりきた。幽霊も俳優も見られないと存在しない現象だと思っている」。当たり前のように幽霊が出てくる能について調べるうち、「構造として、すごいよくできていて、このまま使えばいいんじゃないかと思った」。

片桐は「手本がないことをやっているので、正解なのか……」と戸惑うが、岡田は「５年前より俳優としてさらによくなっているのはすごいこと。はいりさんから色々見えてくるものがある」と評する。

片桐は、このほど紀伊国屋演劇賞を受けた「誠實浴池 せいじつよくじょう」と、ヌトミック「彼方の島たちの話」、さらに本作と「普通でない役」で本領を発揮している。「いかに人をびっくりさせるか、そればかり考えてやってきた。今は、居心地のいい場所をいただいています」

出演は、アオイヤマダ、小栗基裕、石倉来輝、七瀬恋彩、清島千楓。音楽は、劇団「維新派」の音楽監督を３０年以上務めた内橋和久が、前作に続いて担当する。内橋の生演奏に合わせ謡手として初登場する奄美大島出身の里アンナの歌声にも注目だ。１３日〜３月１日、横浜市のＫＡＡＴ神奈川芸術劇場。（電）０５７０・０１５・４１５。