「ドラマより泣ける… 」“韓ドラじゃない”のに、韓ドラ好きを虜にした今HOTなNetflix配信作3選【ハングクTIMES】
今話題を独占しているのが、韓ドラ顔負けの人間ドラマを繰り広げている『脱出おひとり島5』。その他にも、2026年はスタートから“韓ドラじゃない”3作品が韓ドラオタを沼らせているんです♪本記事では、「ドラマより泣ける… 」“韓ドラじゃない”けど、韓ドラ好きを虜にした今HOTなNetflix配信作『脱出おひとり島5』『白と黒のスプーン〜料理階級戦争〜』『キンパトおにぎり〜恋するふたりは似ていてちがう〜』の3作をご紹介！何を観てもなかなかハマれない、“韓ドラスランプ期”の方も必見です！
【動画】赤楚衛二＆カン・ヘウォンの胸キュンシーン『キンパとおにぎり』
■『脱出おひとり島5』
まずはこれですよ。おひとり島の最新シーズン5がお・も・し・ろすぎる〜〜!!!皆さま観てらっしゃいますか??実はややドラマスランプ期を迎えておりまして、こういう時は恋愛リアリティに限るな〜と思っていたところに最新シーズンがタイムリーに配信！ハマりすぎて、配信日の火曜日が待ち遠しくてたまらない日々を過ごしている筆者であります。
本シリーズは、真実の愛を求めて“地獄島”に到着した新たな独身男女が孤島で8泊9日の共同生活を送りながら恋愛バトルを繰り広げ、カップルを目指して共に過ごす恋愛リアリティ番組。地獄島にてマッチングした男女だけが島を脱出し、お互いの年齢などを知ることができる豪華絢爛な“天国島”へ行くことができるわけです。
シーズン4では地獄島の過酷さが緩和され、「物足りない！」という声もありましたが、今シーズンは超絶過酷な地獄島が復活！待望の釜や水汲みの復活に加えて、初っ端から全員でニンジンをかじってるお食事シーンにはちょっと笑ってしまいました。ノーコメント禁止の真実ゲームとか、グラビア撮影など、企画もさらにパワーアップ。天国島行きのハードルも上がって、いろんなペアを見られるような仕掛けになっていて面白い！
そして、今シーズンもまあ超絶麗しいイケメン＆美女が勢揃いしておるわけなんですが。シーズン1の魔性の女ジアやシーズン2の魔性の男DEX、シーズン3のグァンヒに続き、魔性な人物が今回も登場しております！自然派爆美女チェ・ミナス〜！正直すぎる故にあちらこちら引っ掻き回しすぎて、観てるこちらもツッコミを入れながら振り回されっぱなし！(でもそれこそがおひとり島。ナイス！ミナス様)
あとは“陸上界のカリナ”キム・ミンジの、サバサバ姉さんっぷりに全視聴者が恋した回とか、ソン・ジュンギそっくりのイム・スビンの嫉妬作戦なのか本気なのか論争とか、爆モテ美女キム・ゴウンを巡る男2人の“言葉の殴り合い”とか、今回も見どころ盛りだくさんでお送りしております。
ドラマよりリアルなドラマを見せてくれるので、共感して、ハラハラして、キュンとして、今回もわーきゃー言いながらどハマりしております。友達とのおしゃべりやSNSの投稿などで、あーでもないこーでもないと、いろんな恋愛観を交えられるのが恋愛リアリティの醍醐味ですよね。
そしてもうこれは毎シーズンですが、MC陣のコメントに磨きがかかりすぎるのもこのシリーズの最高なところ。毎度毎度鋭いツッコミにめちゃくちゃ爆笑させられるし、共感するし、もう永遠にこのメンバーで続いてほしい（笑）。ちょっとときめきが足りない方、リアルな質感の恋愛模様にドッキンドッキンしてみてはいかがでしょう！
▼配信情報
Netflixシリーズ『脱出おひとり島』シーズン1〜5：独占配信中
■『白と黒のスプーン〜料理階級戦争〜』
韓ドラは観るけどバラエティまでは…という人も多いと思うので、日本ではそこまで大きな話題になってないですが、韓ドラ好きの皆さま、ぜっっったいに好きですこれ！これは単なる料理番組にあらず、もはや料理を愛するシェフたちの人生ドラマ。韓国では社会現象を巻き起こし、百想芸術大賞テレビ部門で最高賞である「大賞」を受賞したのも納得の、胸熱ヒューマンドラマなんです…！シーズン2も面白すぎて、年末年始我が家はずっと本作を観てうるうるしてました（笑）。よくある料理対決番組じゃないの??と思う人こそ観てほしい、韓ドラ好き必見の一作です。
本作は、ミシュラン星付きや国民的シェフ級有名スターシェフ20人の“白のスプーン”vs 無名だけど実力派80人の“黒のスプーン”が繰り広げる階級戦争。個人戦やグループ戦を重ね、ある程度絞られてからは、同じ食材で無限に料理を作り続けるという“創作力”が試される対決など、バリエーション豊かで斬新な対決が繰り広げられていきます。
やはり本作の魅力のひとつは、全く異なる価値観を持つ2人の審査員。国民的な料理おじさんペク・ジョンウォン先生とミシュランの三つ星シェフアン・ソンジェの審査は、私のような料理を知らない素人でも、思わず納得してしまう説得力があります。この2人の小競り合いレベルの意見対立が面白すぎると同時に、“美味しいだけでは生き残れない”厳しい料理の世界の現実が垣間見えます。
最初は「さすがに白が圧勝だろ〜」と思うじゃないですか。ですが、無名の黒のスプーンがめちゃくちゃ天才的な料理を出してきて、バンバン白さじを倒していく逆転劇が面白すぎて、もう途中からは止められない面白さ！
シーズン2は特に、弟子が師匠に挑む“師弟対決”や、イケメンスターシェフvsセンス溢れる若手という優勝候補対決、仲良しのシェフ同士の対決など、胸熱展開連発！信頼、尊敬、励まし合い…韓ドラ顔負けの人間模様が詰まりまくっていて、目頭が熱くなりっぱなし。
そして韓ドラの如く、観ていくうちにシェフそれぞれの過去の苦労や、家族や料理への熱い想いが見えてきて、彼らが作る一皿がただの料理ではなく、“人生を賭けた一皿”だと分かってくるんです。黒のスプーンはもちろんなんですけど、全ての料理人から尊敬されるような長年のキャリアがある超ベテランシェフが、決して驕ることなく若手と同じように果敢に挑戦し続ける姿勢には、胸が熱くなってしまいます。
あと、シンプルにこんな食材でこんな料理ができるのか〜！という発見にも満ちてて、私のようなものでも、ほんのちょっとだけお料理熱に火がつきました。美味しいお料理とシェフたちの深い人生ドラマに、韓ドラの如く、ガンガン感情揺さぶられることを保証します！
▼配信情報
Netflixシリーズ『白と黒のスプーン 〜料理階級戦争〜』シーズン1〜2：独占配信中
■『キンパとおにぎり〜恋するふたりは似ていてちがう〜』
テレビ東京系で放送中、Netflixでも同時配信され、韓ドラオタクの中でもときめく視聴者が続出している、日韓恋愛ドラマ『キンパとおにぎり〜恋するふたりは似ていてちがう〜』。
本作は、「キンパ」と「おにぎり」みたいに見た目は似てるけど味文化や価値観、恋愛観が全然違う2人が、日韓の壁を越えて少しずつ心寄せ合うピュアストーリー。元大学駅伝エースだったけど挫折して夢を失い、今は下町の小料理店「田の実」でアルバイトをする長谷大河（赤楚衛二）は、アニメ作家を目指して韓国から日本留学中の大学院生パク・リン（カン・ヘウォン）と「田の実」で偶然の出会いを果たします。2人は日本と韓国、文化の違いに戸惑いながらも強烈に惹かれ合っていきます。
最近では韓ドラでも珍しいくらいのベタベタの王道ラブものなんですが、シンプルに純愛ものを突き詰めている感じが、逆に新鮮で刺さるんです。優しくてちょっと不器用な大河と、まっすぐでエネルギッシュなリンのケミがとにかく爽やかで、清涼で、可愛くて…！毎話どストレートな胸キュンシーンやほっこりする癒し要素もあって、韓ドラオタの萌えポイントが満載！
ピュアラブストーリーに留まらず、連絡頻度の差（韓国はマメ、日本は控えめ）で、リンが激オコするエピソードがあったり、些細な言葉の妙ですれ違ってしまったりと、異文化恋愛のもどかしさを描く脚本が秀逸なんです！大河から何も連絡がないというリンの悩みに、「日本の男は用事がないと連絡しないんだよ」「じわじわ攻めるしかない。半年はかかる」という冷静な分析をする親友のユンギョル（ソ・ヘウォン）姐さん(笑)。的確すぎるアドバイスが面白くて、毎話の楽しみになるはず。
そして、赤楚衛二さんの優しくて真面目な雰囲気が、大河のキャラにどハマりしていてとてつもなく良いんです…！普段はちょっと頼りなくてクールなのに、急にリンの笑顔を見て目が釘付けになったり、赤面したり。不器用な大河が見せる、ピュアすぎる照れ顔の可愛さたるや…！大河が韓ドラにはあまりいないタイプのキャラなのも新鮮なポイントです。
あと赤楚さんが作ってくださるご飯がどれもめちゃくちゃ美味しそうで、飯テロすぎて、絶対に食べ物に手が伸びるのでご注意ください（笑）。
▼配信情報
テレビ東京系ドラマプレミア23『キンパとおにぎり』
Netflixにて世界独占配信
（文：DramaWriter Nana）
