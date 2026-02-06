俳優の木村多江さんが自身のインスタグラムで、冬の味覚を投稿しています。



【写真を見る】【 木村多江 】「何度でもお雑煮を」しみじみ投稿 手作り「金柑のジャム」も 冬の味覚に「ご相伴にあずかりたい」フォロワー憧れ





木村さんは、濃い目のお汁にこんにゃくやにんじんなどが垣間見え、なると巻きと焼き餅の上に三つ葉と柚子の皮が載せてある、具だくさんのお雑煮の写真を投稿。「何度でもお雑煮を 食べたくなるんだなぁ」と、しみじみとした思いを伝えています。









2枚目の写真では、ムーミンがプリントされた瓶に詰められた、鮮やかなオレンジ色のジャムを投稿。「甘さ控えめの金柑のジャムを作りましたよ〜」とテキストしていて、いずれもお家の台所から生まれた密やかな手料理です。









フォロワーからは「とてもよくわかります」「お雑煮美味しいですもんね」「寒い日は特に食べたくなりますね」「金柑ジャム！良い香りなんだろうなあ」「ご相伴にあずかりたい」など、共感や憧れの声が集まっています。

【担当：芸能情報ステーション】