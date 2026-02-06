長期休みに行きたいと思う「長野県の旅行先」ランキング！ 2位「善光寺」を抑えた1位は？【2026年調査】
カレンダーを眺めながら、次の長期休みに向けた旅行の計画を立て始めている方も多いのではないでしょうか。近場でのんびり過ごすスタイルから、少し足を伸ばした非日常体験まで、多くの人が「次に行きたい」と願う場所をご紹介します。
All About ニュース編集部では、2026年1月26日、全国10〜60代の男女250人を対象に、「国内旅行先に関するアンケート」を実施しました。その中から、長期休みに行きたいと思う「長野県の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「有名なお寺だし、敷地も広くてしっかり回るにはかなりの時間がかかりそうだから」（30代女性／石川県）、「周囲には美術館や温泉もあり、長期休みの観光に最適なスポットだから」（40代女性／富山県）、「牛に引かれて善光寺参りで有名ですが、実際に参拝する事で新しい発見やパワーを受け取りに行きたいです」（20代男性／神奈川県）といった声が集まりました。
回答者からは「上河内の綺麗な山と川の景色を見てみたい」（20代女性／千葉県）、「夏の長期休みにぜひいきたいです。涼しく静かで落ち着いた雰囲気なので心も体も安らぎそう」（30代女性／富山県）、「おしゃれな宿に泊まったり街の散策を楽しんだりできそうだから」（30代女性／北海道）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年1月26日、全国10〜60代の男女250人を対象に、「国内旅行先に関するアンケート」を実施しました。その中から、長期休みに行きたいと思う「長野県の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
2位：善光寺／60票2位は「一生に一度はお参りすべし」と伝わる古刹「善光寺」です。宗派を問わず全ての人が救われるという信仰から、古くより全国の人々に親しまれてきました。春には参道の桜が美しく、重要文化財の山門や国宝の本堂を巡る歴史散策は、長野市観光の定番。四季折々の優雅な空気が漂う、長野が誇る精神的名所です。
回答者からは「有名なお寺だし、敷地も広くてしっかり回るにはかなりの時間がかかりそうだから」（30代女性／石川県）、「周囲には美術館や温泉もあり、長期休みの観光に最適なスポットだから」（40代女性／富山県）、「牛に引かれて善光寺参りで有名ですが、実際に参拝する事で新しい発見やパワーを受け取りに行きたいです」（20代男性／神奈川県）といった声が集まりました。
1位：軽井沢／70票1位は、日本屈指の高原リゾート「軽井沢」でした。夏の避暑地としての涼しさはもちろん、春の新緑、雲場池などの紅葉が美しい秋、雪景色がロマンチックな冬と、一年中異なる魅力が楽しめます。おしゃれなカフェやショッピング、豊かな自然の中での乗馬など、洗練された休暇を過ごせる場所として不動の人気を誇ります。
回答者からは「上河内の綺麗な山と川の景色を見てみたい」（20代女性／千葉県）、「夏の長期休みにぜひいきたいです。涼しく静かで落ち着いた雰囲気なので心も体も安らぎそう」（30代女性／富山県）、「おしゃれな宿に泊まったり街の散策を楽しんだりできそうだから」（30代女性／北海道）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)