「今の給料では苦しくて…」年収300万円・28歳女性が“お菓子”を我慢したものの…ハマってしまった罠
物価高が止まらず、なかなか給料も上がらないこのご時世、少しでも出費を抑えようと節約している人は多いでしょう。「おかげで○○万円も浮いた！」といった成功体験はあちこちで聞かれます。ただ、思ったより貯まらない、むしろ支出が増えてしまったという失敗談もいろいろあるようで……。
今回はAll About編集部が実施した節約に関するアンケートから、28歳女性の失敗談をご紹介します。
家族構成：独身（子なし）
雇用形態：正社員
職業：事務員
年収：300万円
現在の年収や暮らしに満足しているか：満足していない
「今のお給料じゃ生活が苦しくなってきたため、一番出費の多い食費を削ろうと思いました」と女性は語ります。
具体的には「お菓子を我慢して、もやしや納豆を使った自炊に挑戦してみました」とのこと。
しかし、「慣れない食材がどうにも口に合わなくて、廃棄してしまいました…」
「失敗しただけでなく、お菓子を我慢できなかったことも悔しかったです」と女性は後悔をにじませます。
女性はこの経験から、「無理な我慢はあとで反動があること。慣れない食べ物には手を出さないほうがいいこと」を学んだそうです。
＜調査概要＞
節約の体験談に関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査実施日：2025年8月28日
調査対象：全国20〜60代の200人（男性：63人、女性：137人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)
今回はAll About編集部が実施した節約に関するアンケートから、28歳女性の失敗談をご紹介します。
回答者のプロフィール回答者本人：28歳女性
家族構成：独身（子なし）
雇用形態：正社員
職業：事務員
年収：300万円
現在の年収や暮らしに満足しているか：満足していない
出費の多い食費を削ろうと思った手軽に見えて失敗談が多く聞かれる食費の節約。今回紹介する28歳女性もその罠（わな）にハマってしまったようです。
「今のお給料じゃ生活が苦しくなってきたため、一番出費の多い食費を削ろうと思いました」と女性は語ります。
具体的には「お菓子を我慢して、もやしや納豆を使った自炊に挑戦してみました」とのこと。
しかし、「慣れない食材がどうにも口に合わなくて、廃棄してしまいました…」
無理な我慢は禁物しかも無理をした反動で、節約していたはずのお菓子をたくさん買って食べてしまったそう。
「失敗しただけでなく、お菓子を我慢できなかったことも悔しかったです」と女性は後悔をにじませます。
女性はこの経験から、「無理な我慢はあとで反動があること。慣れない食べ物には手を出さないほうがいいこと」を学んだそうです。
＜調査概要＞
節約の体験談に関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査実施日：2025年8月28日
調査対象：全国20〜60代の200人（男性：63人、女性：137人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)