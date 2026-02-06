「ママってナカマイリマスターだったんだ！」



【写真】息子が与えてくれた称号とは……

息子からそんな称号をもらったエピソードを描いた漫画がSNSで話題になっている。



Xに投稿したのは育児漫画家naoさん（@nao68220905）。昨年末、お肉屋さんへ出かけたnaoさんと息子さんと娘さんだが肉屋は大行列！驚いているところに「えーうそやろ！すごいやんかぁ！」と見ず知らずのおばちゃんが登場。naoさんが「年末はやっぱり良いもん食べたいですよね」と返し、しばらく会話は続いたそう。



初対面の人とまるで前から仲間だったように話す母親の姿を見た息子さん。親としてではなく、社会の一員としてのママを見て感激し「ママはナカマイリマスターなんや！」と称号を授けたというストーリーだ。



naoさんに話を聞いた。



――子どもさんと一緒にいる時に、誰かに話しかけられてお喋りするのは初めてでしたか？



nao：散歩していて挨拶したり、子供に声をかけてもらうことは時々ありますが、私が主体となって会話していたのはあまりなかったのかな？と今考えて思いました。おばちゃんと私が話している時は、娘はニコニコしていましたが、息子はびっくりした様子で私とおばちゃんを見ていました。



――息子さんから「ナカマイリマスター」の称号を獲得されたご感想は？



nao：なんだかレベルアップしたようでうれしかったです。息子はその日何度も何度も「仲間だったね。」と話していました。夜、旦那さんが帰ってきた時も、娘と息子でナカマイリマスターのことを全部説明していました。買い物に行くと、時々その時の話を今でもしています。



――今回のことで、育児や教育に繋がる気づきはありましたか？



nao：最近悲しいニュースなども多いですが、知らない人でも気軽に声を掛け合えるあたたかい地域の雰囲気って、子どもたちにとっても大事だなぁ思いました。



――関西らしいエピソードだと感じましたが、ちなみにお住まいは…？



nao：関西です！



◇ ◇



SNSでは「子どもって嬉しかったことを何度も確認するよね」「心に残ったんだな」「関西では日常風景」「並んでたら話しかけられて、どれが美味しいかまで聞かれるのが関西」などの反響が集まった。naoさんの、ほっこり笑える育児漫画はamazonや楽天ブックスでも販売中とのことだ。



（まいどなニュース特約・米田 ゆきほ）