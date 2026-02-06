¡ÖÄï¤ª¤Ã¤¿¤ó¤ä¡Ä¡×àÆ¦¤òÅê¤²¤ëµ´»ÐáÅÚ²°ÂÀË±¤ÎÄï¤¬·ã¼Ì¡ÖËÜÅö¤Ë¤¤ç¤¦¤À¤¤¤Ê¤Î¤Í¡Ä¡×¡ÖÈ¿±þ²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö»Ð¤Ïµ´¤À¤¾¡©¡×¤ÎÀ¼
¡Ö½÷Í¥¤µ¤ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Í¥¤·¤¤¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤Î´é¤·¤Æ¤ë¡×¤ÎÀ¼¤â
¡¡Ä«¥É¥é¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤¿¿Íµ¤½÷Í¥¤¬¡¢Äï¤Ë¸«¤»¤¿à»Ð¤Î´éá¤¬¥Õ¥¡¥ó¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ä«¥É¥é¡Ö¤Þ¤ì¡×(NHK¡¢2015Ç¯)¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÅÚ²°ÂÀË±(31)¤È»Ð¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅÚ²°±ê²À(¤Û¤Î¤«¡¦33)¤¬3Æü¡¢ËÀî°ð²ÙÅìµþÊÌ±¡¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÀáÊ¬¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¡£2¿Í¤ÎÄï¤ÇÀ¼Í¥¤ÎÅÚ²°¿ÀÍÕ(29)¤¬¤½¤Î»þ¤ÎÍÍ»Ò¤òX¤ÇÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÄï¤ò¸«¤Ä¤±¤¿»þ¤Î»Ð2¿Í¤ÎÈ¿±þÈæ³Ó¡¡Ä¹½÷¡¡¤¢¤Ã¤·¤ó¤Ð¡¡¼¡½÷¡¡¤¨¡ª¡©¡¡Ä¹½÷¡¡¤Û¤é¤½¤³¡¡¼¡½÷¡¡¤ó¤ó¤ó¡©¥®¥ç¥¨¥Ã¥ª¥¨¥ÃÄï¡Ê¤Ê¤ó¤Ç¤½¤ó¤Ê¾Ð¤¦¤ó¡Ë¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Æ¦¤òÅê¤²¤ëÁ°¤Î»Ð¤¿¤Á¤ÎÍÍ»Ò¤òÆ°²è¤Ç»£±Æ¡£Äï¤Ë¸«¤»¤ë¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È´¶°î¤ì¤ë¤ªÃãÌÜ¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â³¤¯Åê¹Æ¤Ç¡¢¿ÀÍÕ¤Ï¡Ö»Ð2¿Í¤¬¤ï¤¶¤ï¤¶Á°¤ËÍè¤Æ¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãÆ¦Åê¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¤±¤É¡¢¤È¤Æ¤âÄË¤¯¤Æ¡¢¼þ¤ê¤ÎÊý¤âÄË¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢µ´¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿Äï¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢»Ð¤Îà¤Õ¤¶¤±¤¿°ìÌÌá¤âÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¤ç¤¦¤À¤¤¤ÎÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤»Ñ¤Ë¡Öµ´¤¬Æ¦¤òÅê¤²¤ë¡×¡Ö°¦¤ä¤Ê¤¡¡£¤¤¤¤»Ð¤µ¤ó¤À¤è¤Í¡×¡Ö»Ð¤Ïµ´¤À¤¾¡©¡×¡ÖÅÚ²°»ÐÄïËÜÅö¤Ë²Ä°¦¤¤¡ª¡×¡Öµ´»Ð¡×¡Ö¤³¤Î½Ö´Ö½÷Í¥¤µ¤ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Í¥¤·¤¤¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤Î´é¤·¤Æ¤ë¡×¡ÖÂÀË±¤Á¤ã¤ó¤ÎÈ¿±þ²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÂÀË±¤Á¤ã¤ó¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤è¡×¡ÖËÜÅö¤Ë·»Äï¤Ê¤Î¤Í¡Ä¡×¡ÖÄï¤ª¤Ã¤¿¤ó¤ä¡Ä¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡¿ÀÍÕ¤ÏÀ¼Í¥¤È¤·¤Æº£Ç¯¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£