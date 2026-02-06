¡Ö¤½¤¦¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¤±¤É¡×ÏÓ¤Ë¥¥¹¥Þ¡¢´ÔÎñ¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¾®Àôº£Æü»Ò¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤«¤Ã¤±¡¼¡×¡Ö²¿¤Æ¤Ã¤¿¤Ã¤Æ±Ê±ó¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡×
¡Ö¥¥ç¥ó¥¥ç¥ó´ÔÎñ¤À¤Ã¤Æ¤Í ¡×
¡¡²Î¼ê¤Î¾®Àôº£Æü»Ò¤¬4Æü¤Ë60ºÐ¤ÎÃÂÀ¸¤ÎÆü¤ò·Þ¤¨¡¢¸ø³«¤·¤¿¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖHAPPY BIRTHDAY2·î4Æü¤Ï¡Ä¤¤ç¤ó¤µ¤ó¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü¡ª¡ª¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¡·ò¹¯¤Ç³Ú¤·¤¤1Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡¼¡ª¡ª¤³¤ì¤«¤é¤â ¥µ¥¹¥Æ¥Ð¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¢ö¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥«¥Á¥å¡¼¥·¥ã¤Î¤¤ç¤ó¤µ¤ó¤âCUTE¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö¥µ¥¹¥Æ¥Ð¡×(TBS)¤Î¸ø¼°X¤¬¡¢ºî²È¤ÎÂçÀÐ±Ñ»Ê¡¢¾åÂ¼ºÌ»Ò¥¢¥Ê¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¡£ÏÓ¤Ë¥¥¹¥Þ¡¼¥¯¤Î¥¤¥é¥¹¥È¡¢Æ¬¤Ë¤Ï¥Ñ¡¼¥Æ¥£¾þ¤ê¤Î¥«¥Á¥å¡¼¥·¥ã¤ò¤Ä¤±¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¼ã¡¹¤·¤¤´ÔÎñ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¼«Á³ÂÎ¤ÇÁÇÅ¨¤À¤Ã¤¿¤Ê¡Á¡×¡Öº£»þ¤Î´ÔÎñ¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¼ã¤¤¤ó¤ä¤Ê¤È¡×¡Ö´ÔÎñ¤Ç¤¹¤«¤½¤¦¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¤±¤É¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ë´ÔÎñ¤ò·Þ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤³¤³°ìÈÖ¤ÎÌÀ¤ë¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤À¤ï¡×¡Ö¤«¤Ã¤±¡¼¡×¡Ö¥¥ç¥ó¥¥ç¥ó´ÔÎñ¤À¤Ã¤Æ¤Í²¿¤Æ¤Ã¤¿¤Ã¤Æ±Ê±ó¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£