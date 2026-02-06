「すべての交渉は完了」J１で108戦38発！ 元浦和＆名古屋FWが“アジア強豪”へ移籍か。「27年夏までの契約を結ぶ」と現地報道
昨季限りで名古屋グランパスを契約満了となったキャスパー・ユンカーが、タイ強豪のブリーラム・ユナイテッドに加入するようだ。デンマークメディア『Tipsbladet』が現地２月５日に報じた。
現在31歳のデンマーク人FWは、複数の母国クラブやノルウェーのクラブを経て、2021年に浦和レッズに移籍。23年に名古屋へレンタルで加入し、翌年に完全移籍へ移行したが、昨シーズン終了をもって契約満了となっていた。
去就が注目を集めていたなか、『Tipsbladet』によれば、ユンカーはタイリーグ４連覇中で現在リーグ首位のブリーラム・Uに移籍するようだ。また、すでに同クラブと「すべての交渉は完了」しており、「27年夏までの契約を結ぶ」と伝えた。
欧州復帰も噂されていたなか、J１で108試合38ゴールを記録したストライカーは、新天地に再びアジアを選択するのか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
