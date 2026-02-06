総務省統計局は6日、2025年1月〜12月の家計調査を発表。都道府県庁所在市と政令指定都市の計52都市で、二人以上世帯の品目別の年間支出額などがまとめられています。関西の主な都市に見られた特徴的な傾向に、ナルホドと思うことも、ビックリすることも…代表的な街を見ていきましょう。

■全国有数！堺市が全国1位のアレ

嗜好品などで全国1位を連発しているのが、大阪府堺市。項目を詳しく見ていくと、うっすら堺市民の輪郭が浮き彫りに…。

堺市は、たばこ：全国1位に加え、教養娯楽用品（ゲーム・おもちゃ・スポーツ用品の総称）：全国1位です。自転車：全国1位（さらに地元企業もありますね）、ヘアカラーリング：全国１位、乳児服：全国1位。なんと娯楽から子育てまで、様々なところにしっかりお金を使っているようです。

さらに、運動用具類も1位、ビデオレコーダーが1位でインターネット接続料が2位など、インドア派もアウトドア派も、多様なライフスタイルにお金を使う全国有数の街であるとデータが示しています。

■使途不明のこづかいも全国1位

『こづかい（使途不明）のランキング』

1位 堺市（大阪府） 96,630円

2位 相模原市（神奈川県） 92,603円

3位 静岡市（静岡県） 88,032円

4位 名古屋市（愛知県） 85,070円

5位 松山市（愛媛県） 84,773円

ちなみに堺市は、こづかい：全国1位で9.6万円あることが判明しました。ちなみに家計調査では、使途が明確なものはその品目に入り、使途不明だった出費を「こづかい」としています。

ちなみに、堺市は「たこ」の支出額も全国1位でした。たこについてはやはり、関西勢が上位を席巻しました。

堺市：1,699円

奈良市：1,573円

津市：1,535円

大阪市：1,393円

神戸市：1,371円

■京都市 食のフルコース、食後のアレにも支出

続いて京都市の傾向。薄味で上品なイメージと裏腹に、データが語る京都市民の食卓は驚くほどハイカラでこってりしています。

京都市は、洋食：全国1位、中華食：全国1位、パン：全国2位、バター：全国1位、そしてすっかり有名な牛肉の支出額は全国1位、かつ圧倒的な支出です。

京都市：41,258円

和歌山市：35,438円

奈良市：33,929円

神戸市：32,817円

大津市：32,108円

そして、食事のあとでしょうか。コーヒー：全国2位、喫茶代も4位で全国有数のお茶への支出、さらに食後の？胃腸薬への支出額も全国2位の1,900円となったことがわかりました。

そんな京都市を「胃腸薬」で上回ったのが…あの都市でした。

■名古屋市民の食 データで覗く

『胃腸薬の支出額』

名古屋市：1,945円

京都市：1,900円

和歌山市：1,871円

高知市：1,824円

大津市：1,817円

胃腸薬の支出で全国1位なのは名古屋市でした。データを見ると京都に負けず劣らずの食生活を送っているようです。喫茶代はさすがの全国1位で、和食も全国1位、食事代は東京に次ぐ全国2位、中華食も京都市に次ぐ全国2位の順位です。

食費と胃腸薬にまつわる比較、京都市と名古屋市に類似点が見られました。

■神戸市 ベッドと朝食が特徴的？

神戸市民の食卓は「トーストとミルクティー」で始まっているようなイメージです。神戸市は食パン：全国1位（14,757円）、紅茶：全国1位（1,856円）、牛乳：全国1位（20,592円）とセットで1位。

体のメンテナンスにも日本一お金をかけるのか、ベッド1位、寝具類2位と、睡眠環境への投資も惜しまないようなデータ。

ケーキ・プリン・ゼリー以外の洋生菓子が全国2位とのことですが、確かにマドレーヌやフィナンシェなどの焼き菓子が充実した街ですね。

■大津市・奈良市・和歌山市

■大津市 冠婚葬祭と健康にお金をかける

大津市は、伝統的な行事や日々の暮らしにしっかりお金を使っているようです。

和服：全国1位（唯一の1万円越え）、婚礼関係費：全国1位、寝具類1位、保健医療用品・器具（紙おむつなど）：全国1位

■奈良市 素材にこだわる…なぜか虫対策

食卓の基本素材へのこだわりを感じる奈良市。卵：全国1位、バター：全国1位、たまねぎ：全国1位、ジャム・ビスケット：全国1位となっています。そして殺虫・防虫剤が全国1位。文化財を守ろうとの意識が家庭にも？

■和歌山市 圧倒的な「海鮮」

名産と海の幸への愛が数字にはっきりと表れています。鮮魚（魚介類全体）：全国1位、えび・かに：全国1位、梅干し：全国1位

■大阪市 意外にインドア派？

最後に大阪市です。「食い倒れ」のイメージとは裏腹に、支出額が全国1位となった品目は文化施設入場料（博物館・美術館など）、男性用寝巻きなど、渋いラインナップとなりました。

ひょっとして…お金を使わない？逆に大阪市で支出額の少ないランキングを見ると、全国５２都市中でガソリン代：全国51位、自動車保険料：全国51位、自動車整備費：全国51位と、とにかく車への金のかけなさは徹底していました。

さらに塩５１位、砂糖５０位…。基本的な調味料の一部にもお金を使わない街ということをデータが示しています。

■話題になる餃子・ラーメンの順位は

ちなみに家計調査の話題でよくニュースになる餃子（1位浜松市）・ラーメン（1位山形市）の各品目について、関西の都市のランキングは…。

ぎょうざについては、大津市（5位）、大阪市（8位）、京都市（9位）とベストテンに食い込む一方で、ラーメンについては、大阪市（22位）、大津市（23位）、和歌山市（46位）、神戸市（51位）などと、関西の都市は世帯当たりの支出が低い傾向となりました。