スクエニ、株主優待制度を発表で株価上がる クーポン＆抽選の『ドラクエ』純銀製メダル
スクウェア・エニックス・ホールディングスは5日、株主優待制度の導入を発表した。この株主優待発表に市場も反応し、6日の終値は前日より160.5円高い、2715円（＋6.28％）となった。
【写真】純銀製のスライムがデザイン！スクエニ株主優待の記念メダル
株主優待制度の導入の目的は、「株主の皆様の日頃のご支援に感謝するとともに、より多くの投資家の皆様に当社株式を長期にわたって保有いただくことを目的として、株主優待制度の導入を決定いたしました」と説明。
対象となる株主は、基準日（毎年3月末日）の株主名簿に記録された株式を100株以上保有されている株主様で、初回基準日は2026年3月31日。基準日における保有株式数と継続保有期間に応じて、株式会社スクウェア・エニックスが運営するe-STOREで利用可能なクーポンを贈呈する。具体的には100株以上保有で1年未満は500円分、1年以上3年未満で1000円分、3年以上で1500円分。また、500株以上だと1年未満が3000円、1年以上3年未満が6000円、3年以上で9000円、1000株以上だと1年未満が1万円分、1年以上3年未満で2万円分、3年以上で3万円分となる。
さらにドラゴンクエスト40周年記念の株主限定グッズ（抽選）を発表。2026年3月末日の株主名簿に記録された株式を100株以上保有されている株主が対象で、e-STOREクーポンの贈呈に加え、ドラゴンクエスト40周年記念として株主限定グッズを抽選で贈呈。株主限定のグッズは、非売品の純銀製の記念メダル、当選人数は400人となっている。抽選券の配布時期は2026年6月予定（株主総会招集ご通知に同封予定）。
