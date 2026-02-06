泉鏡花の小説を基にした舞台「黒百合」が４日、東京・三軒茶屋の世田谷パブリックシアターで開幕する。

２０２４年のＮＨＫ連続テレビ小説「虎に翼」で好演して注目を集めた土居志央梨が、幻の花を熱烈に求める令嬢役に挑む。（小間井藍子）

「広い空間で何かをするのが私の原点」

原作は読売新聞で１８９９年（明治３２年）に連載された長編小説。舞台は明治後期の富山だ。県知事令嬢の勇美子（土居）は屋敷に出入りする花売り娘のお雪（岡本夏美）に幻の花とされる黒百合を採ってくるよう命じる。お雪に一目ぼれした子爵家の若様、滝太郎（木村達成）も黒百合採取に挑む。

物語の印象について、「登場人物の言葉遣いは古めかしいですが、思っていたよりファンタジー。万華鏡をのぞいているような世界観で面白い」と語る。

「姫様（ひいさま）」と呼ばれる勇美子は大切にしている食虫植物モウセンゴケをのぞき込むと別の場所が見えるという設定だ。「演じる側からしても何者なんだろう、という感じです」と笑う。「世界が終わるさまを俯瞰（ふかん）する神のようでもあるし、食虫植物をただ見ている女の子でもある。両極端な存在を行ったり来たりしているように見えたら成功なのかなと思います」

演出の杉原邦生とは上演時間６時間の「東海道四谷怪談」（２０１７年）、さらに１０時間に及ぶ「グリークス」（１９年）でも組んだ。「邦生さんは、学校の文化祭とかでアイデアを出しまくる面白い先輩のような方で、一緒にやっていて楽しい」と語る。杉原は俳優の身体表現によって物語を動かす演出にたけており、「今回それほど人数は多くない中でこの壮大な物語を表現できるのか今は不安ですが、一人ひとり１００％の力を出せれば、すごい作品になりそう」と感じている。

高校生までクラシックバレエ一筋だったが、俳優に転身した。「虎に翼」で演じた、ぶっきらぼうな口調の男装の弁護士・よね役でブレイク。３月にはよね主演のスピンオフドラマ「山田轟法律事務所」の放送が決まった。「よねとしては１年ぶりの撮影で、大丈夫かなと思ったが、すぐに戻れた」と振り返る。

競技ダンスを描いたネットフリックスドラマ「１０ＤＡＮＣＥ」では華麗なダンスを披露する。映像での活躍が増えているが、「広い空間で何かをするのが私の原点。細胞が生き返る感じがする。自分に必要なことだと思うので、舞台は一生やり続けたい」と語った。

脚本は藤本有紀。２２日まで。（電）０３・５４３２・１５１５。