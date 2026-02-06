２０２４年３月をもって漫才師としての活動を休止している、お笑いコンビ「東京ダイナマイト」の松田大輔が、妻とライブに参戦した様子をアップした。

６日までに自身のインスタグラムを更新し「東京ドームｔｉｍｅｌｅｓｚ行ってきましたぁーーー」と興奮冷めやらぬ様子。「原ぁーーーと妻と大盛り上がり！！！タイプロ２観て買ったパーカー着て参戦」と、おそろいのパーカーを着て妻と記念撮影した。

「そうちゃんからファンサ貰えた気がしたんだけど、どうなんだろう？いや勘違いか？いやしてくれた。。。こう思わしてくれるアイドルって本当すごいね。沼」とつづり、「＃ｔｉｍｅｌｅｓｚ ＃原嘉孝」とハッシュタグ。妻の顔こそスタンプで隠したが、ミニスカに黒タイツを合わせたコーデでスタイル抜群だ。

松田は２００７年６月に一般女性と結婚し、同年１２月に長男が誕生していたが１１年１０月に離婚。２０年１月にラジオで再婚を報告。「僕、婿に入ったんですよ」と婿入りを明かし「杉大輔になりました」と語った。２０２０年８月に自身のＳＮＳで、赤ちゃんの誕生を報告。２５年１０月の投稿では、休日に息子と過ごす姿を披露している。