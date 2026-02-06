今期は再成長に向けた足場固めの年でした。誰もが無理なく健康を手に入れられる社会の構築を掲げ、「chocoZAP」は開始約3年で国内外に1800店舗以上というところまで来ました。



われわれのジムでは、運動だけでなく、セルフエステやカラオケ、提携医療機関によるMini人間ドック、ランドリーなど、さまざまなサービスが追加料金なしで受けられます。この存在は世界中どこを探してもありません。



海外ではこの唯一無二のオールインクルーシブ型のサービスに対し、非常に高い興味関心を寄せていただいております。



元来、ジムや運動の文化は海外から輸入してきた日本ですが、われわれは日本発の新しい運動のカタチを世界に提案して参ります。



自分にとっても節目の年ですが、新しいものと触れ合う機会を多く持ち、自分の世界を広げていきたいです。2026年は公私ともに飛躍の年にすべく、さらに挑戦を加速して参ります。





（東京・西新宿の本社にて）