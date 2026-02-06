これからの予定【経済指標】
【ユーロ圏】
ドイツ鉱工業生産指数（12月）16:00
予想 -0.3% 前回 0.8%（前月比)
予想 1.8% 前回 0.8%（前年比)
ドイツ貿易収支（12月）16:00
予想 145.0億ユーロ 前回 131.0億ユーロ
フランス貿易収支（12月）16:45
予想 N/A 前回 -41.67億ユーロ
フランス経常収支（12月）16:45
予想 N/A 前回 -8.0億ユーロ
【スウェーデン】
消費者物価指数（CPI）（速報値）（1月）16:00
予想 0.3% 前回 0.0%（前月比)
予想 0.5% 前回 0.3%（前年比)
予想 0.2% 前回 0.1%（除く住宅ローン・前月比)
予想 1.8% 前回 2.1%（除く住宅ローン・前年比)
【スイス】
雇用統計（1月）17:00
予想 3.2% 前回 3.1%（失業率（季調前）)
予想 3.0% 前回 3.0%（失業率（季調済）)
【カナダ】
雇用統計（1月）22:30
予想 0.4万人 前回 1.01万人（0.82万人から修正）（雇用者数・前月比)
予想 6.8% 前回 6.8%（失業率)
Ivey購買部協会指数（1月）7日00:00
予想 N/A 前回 51.9
【米国】
ミシガン大学消費者信頼感指数（速報値）（2月）7日00:00
予想 55.0 前回 56.4
※予定は変更されることがあります。
