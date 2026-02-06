【ユーロ圏】
ドイツ鉱工業生産指数（12月）16:00　
予想　-0.3%　前回　0.8%（前月比)
予想　1.8%　前回　0.8%（前年比)

ドイツ貿易収支（12月）16:00
予想　145.0億ユーロ　前回　131.0億ユーロ

フランス貿易収支（12月）16:45
予想　N/A　前回　-41.67億ユーロ

フランス経常収支（12月）16:45
予想　N/A　前回　-8.0億ユーロ

【スウェーデン】
消費者物価指数（CPI）（速報値）（1月）16:00
予想　0.3%　前回　0.0%（前月比)
予想　0.5%　前回　0.3%（前年比)
予想　0.2%　前回　0.1%（除く住宅ローン・前月比)
予想　1.8%　前回　2.1%（除く住宅ローン・前年比)

【スイス】
雇用統計（1月）17:00
予想　3.2%　前回　3.1%（失業率（季調前）)
予想　3.0%　前回　3.0%（失業率（季調済）)

【カナダ】
雇用統計（1月）22:30
予想　0.4万人　前回　1.01万人（0.82万人から修正）（雇用者数・前月比)
予想　6.8%　前回　6.8%（失業率)

Ivey購買部協会指数（1月）7日00:00
予想　N/A　前回　51.9

【米国】
ミシガン大学消費者信頼感指数（速報値）（2月）7日00:00
予想　55.0　前回　56.4


※予定は変更されることがあります。