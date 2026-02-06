テクニカルポイント ドルカナダ、下降トレンドから中立に変化、今後のレンジ探る テクニカルポイント ドルカナダ、下降トレンドから中立に変化、今後のレンジ探る

1.4005 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

1.3892 一目均衡表・雲（上限）

1.3889 100日移動平均

1.3825 200日移動平均

1.3773 一目均衡表・雲（下限）

1.3769 エンベロープ1%上限（10日間）

1.3749 21日移動平均

1.3706 一目均衡表・基準線

1.3689 現値

1.3633 10日移動平均

1.3611 一目均衡表・転換線

1.3496 エンベロープ1%下限（10日間）

1.3492 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）



ドルカナダは１月後半以降の急速な下降トレンドが終了している。１０日線を明確に上抜けており、ＲＳＩ（１４日）も５０に到達する場面があった。足元では４６．５とわずかに売りバイアスが優勢。上値には１．３７４９に２１日線、下値には１．３６３３に１０日線があり、目先は両移動平均線の間での取引が見込まれる。いずれかを明確に抜け出せば、水準訂正となり新たなレンジを探ることとなる。

