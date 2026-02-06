高梨沙羅・丸山希らが本番会場で初飛び 「自分のパフォーマンスをいい状態でお見せできるように」【ミラノ・コルティナ五輪 スキージャンプ】
【動画】ジャンプ女子 本番会場で初飛び｜https://youtu.be/ybLhCZRDIFg
2月6日（金）に開幕するミラノ・コルティナ五輪。メダル獲得に期待がかかるスキージャンプ女子ノーマルヒル
本番を間近に控え、日本代表の高梨沙羅（29）と丸山希（27）らが試合会場で初めての練習を行った。
丸山は「応援してくださる方々、ここまでの道のりで支えてくださった方々に、自分のパフォーマンスをしっかりいい状態でお見せできるように頑張りたいなと思ってます」と意気込みを語った。
TVerでは2月6日（金）開幕するミラノ・コルティナオリンピック™を無料配信！
TVer特設ページ：http://tver.jp/olympic/milanocortina2026/
五輪特集ページ：https://x.com/i/events/2011225555505434624
テレ東 「ミラノ・コルティナ2026オリンピック™」アスリートキャスターは元フィギュアスケート五輪日本代表の村上佳菜子に！テレ東系 ウィンタースポーツ2026テーマソングはUVERworld「EVER」に決定！
2026年2月6日にイタリアで開幕するミラノ・コルティナオリンピック™でテレ東はアイスホッケー女子予選やスノーボード男子ハーフパイプ予選を中心に、大会序盤から注目の試合を中継。
＜放送情報＞
■2月1日（日）夜6時30分～8時50分
⼀流が⽬撃︕オリンピック伝説の試合ベスト10
■2月8日（日）昼11時00分～12時54分
ハイライト
■2月9日（月）夜6時50分～10時54分
【アイスホッケー女子】予選リーグ 日本 vs イタリア
■2月12日（木）朝3時00分～6時00分
【スノーボード男子】ハーフパイプ予選
■2月15日（日）朝2時35分～6時00分
【カーリング女子】予選リーグ 日本 vs アメリカ
■2月22日（日）朝3時30分～7時00分
【フィギュアスケート】エキシビション
＜出演者＞
村上佳菜子（アスリートキャスター）
冨田有紀（現地キャスター・テレビ東京アナウンサー）
中根舞美、松澤亜海（東京キャスター・テレビ東京アナウンサー）
＜テレ東系ウィンタースポーツ2026テーマソング＞
UVERworld『EVER』