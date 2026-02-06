◇プロ野球・巨人1軍春季キャンプ第2クール2日目（6日、宮崎）

第2クール2日目を迎えている巨人の1軍春季キャンプ。2年目を迎えた浦田俊輔選手が、ここまでを振り返りました。

キャンプでは全体的に順調にきているという浦田選手。ルーキーイヤーの昨季は、22試合の出場で打率.208をマークしました。しかし「スピードっていう面でまだまだ全然アピールできなかったというところが一番心残り」とコメント。「今年はそういうのがないように、オフシーズンからしっかりと走り込みもしましたし、バッティングとしてはもうちょい力強さがほしかったのでウェイトトレーニングもしっかり入れながら継続できてここまでこられた。それを無駄にしないように今も取り組んでいます」とオフの取り組みについても明かしました。

さらにセカンドでのレギュラー争いについても「ライバルが多いってところで本当に一歩も引けない状況ですし、本当にバチバチでいくしかない。自分の『負けず嫌い』ってところをしっかり出して挑んでいきたいなと思います」と力強く語りました。

春季キャンプでは拡大ベースを使って練習を実施。走塁能力の高さでも注目される浦田選手は、このベースのポジティブな面として「ベースが大きくなるにつれてリードの大きさも少し大きくなりますし、盗塁も(ベースが)デカい分(距離が)短くなる」と触れ、「その分、足の歩幅が合わなかったりとかもあるので、そういうところを気をつけながら。足の速い選手にとってはチャンスだと思うので、モノにしたいと思います」と意気込みました。