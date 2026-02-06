JR西日本は2026年2月6日、同社が展開する有料着席サービスを新ブランド「SUWALOCA（すわろか）」に統一すると発表しました。これまで「Aシート」や「うれしート」、通勤特急「らくラク」シリーズなど多岐にわたっていたサービスをより分かりやすく案内するのが狙いです。予約専用ページは2月7日（土）オープン、新キャラクターも登場します。複雑化していた関西エリアの「座れる権利」がどう整理されるのか、詳細を解説します。

Aシートも特急も、これからは「SUWALOCA」へ

JR西日本はこれまで、新快速の「Aシート」や、特定のエリアで導入されている「うれしート」、そして通勤特急「らくラクシリーズ」など、区間や列車ごとに異なる名称で有料着席サービスを展開してきました。

【参考】JR大和路線・おおさか東線に有料座席サービス「快速 うれしート」10月導入（※2023年8月掲載）

https://tetsudo-ch.com/12905123.html

これらのサービスの違いや購入方法を分かりやすくするため、新ブランド「SUWALOCA（すわろか）」を立ち上げ、各サービスを一体的に案内します。

ブランドコンセプトは「マイペース・マイプレイス」。移動時間を自分らしく、快適に過ごしてもらうためのリブランディングとなります。なお、今回のブランド統一によってサービス内容自体に変更はありません。

「スタンダード」と「ライト」の2区分でシンプルに

新しい「SUWALOCA」ブランドの下では、サービスが大きく2つのカテゴリーに分類されます。

■SUWALOCA STANDARD（スタンダード）

設備が充実したタイプです。特急列車（サンダーバード、はるか、くろしお等）や通勤特急（らくラクシリーズ）、そして新快速「Aシート」が含まれます。リクライニング機能や、一部列車のみとなりますが電源コンセント・Wi-Fiサービスなどが利用でき、しっかりくつろぎたい時におすすめです。

■SUWALOCA LITE（ライト）

スタンダードよりお得な料金設定のタイプです。京阪神や広島エリアで展開している「うれしート」が該当します。リクライニング等の設備面はスタンダードに譲りますが、手軽に「座れる安心」を買えるのが魅力です。

地図から選べる！ 予約サイトが2月7日オープン

ブランド統一に合わせて、「SUWALOCA」専用の予約ページが「おでかけネット」内に新設されます。

このサイトの特徴は、路線図から直感的に予約ができること。トップページの路線図をタップするだけで希望の区間を選択でき、スムーズに予約手続きへ進めるようになります。専用ページは2026年2月7日（土）から利用可能です。

新キャラクター「スワとロカ」がデビュー

新ブランド誕生に合わせて、マスコットキャラクター「スワとロカ」も発表されました。

青い体が特徴、サービスに詳しくしっかり者の「スワ」と、のんびりおだやかな「ロカ」というコンビ。

2026年春からはリリース記念キャンペーンも実施予定とのこと。通勤や旅行の際、「今日は確実に座りたい」と思ったら、ぜひ新しい「SUWALOCA」サイトをチェックしてみてください。

（写真：225系 新田浩之 ※2023年1月撮影、画像：JR西日本）

鉄道チャンネル編集部

（旅と週末おでかけ！鉄道チャンネル）