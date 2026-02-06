６日の債券市場で、先物中心限月３月限は反落した。この日、日経平均株価は荒い動きとなるなか、後場に一段高となり５万４０００円台に乗せた。株高が円債相場には重荷となった。



６日は日銀の増一行審議委員が愛媛県金融経済懇談会であいさつを行い、午後に記者会見に臨んだ。あいさつのなかで増審議委員は「更なる利上げを進めていくことが、金融正常化の完成には求められている」と述べた。記者会見では利上げに関し、ペースは考えておらずその都度判断する姿勢を示した。市場ではややタカ派的な内容だったとの受け止めが一部にあり、債券売りを促す要因となったようだ。この日は利付国債の入札や国債買い入れオペといった需給イベントがなく、株式相場と増審議委員の発言をにらみながらの展開となった。



先物３月限は前営業日比６銭安の１３１円５９銭で終えた。新発１０年債利回り（長期金利）は同０．０１０ポイント高い２．２３５％に上昇した。



