オープンアップグループ <2154> [東証Ｐ] が2月6日大引け後(15:30)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年6月期第2四半期累計(7-12月)の連結最終利益は前年同期比10.2％増の64.8億円に伸び、通期計画の118億円に対する進捗率は54.9％となり、4年平均の52.0％とほぼ同水準だった。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-6月期(下期)の連結最終利益は前年同期比20.3％減の53.1億円に減る計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(2Q)の連結最終利益は前年同期比6.0％増の37億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の9.2％→11.6％に改善した。



株探ニュース

