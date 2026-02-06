オーミケンシ <3111> [東証Ｓ] が2月6日大引け後(15:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結最終損益は4億7200万円の赤字(前年同期は4億2900万円の黒字)に転落した。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結最終損益は3200万円の黒字(前年同期は1億2900万円の赤字)に浮上する計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結最終損益は1億4200万円の赤字(前年同期は3100万円の赤字)に赤字幅が拡大し、売上営業損益率は前年同期の0.4％→-1.2％に悪化した。



株探ニュース

