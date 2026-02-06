東洋合成工業 <4970> [東証Ｓ] が2月6日大引け後(15:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の経常利益(非連結)は前年同期比35.9％減の19.9億円に落ち込んだが、通期計画の26億円に対する進捗率は76.5％に達し、5年平均の74.1％も上回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の経常利益は前年同期比31.8％減の6.1億円に落ち込む計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の経常利益は前年同期比11.1％増の11.5億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の8.6％→10.3％に改善した。



株探ニュース

