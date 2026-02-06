ナカバヤシ <7987> [東証Ｓ] が2月6日大引け後(15:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比63.5％増の19.3億円に拡大し、通期計画の31.7億円に対する進捗率は5年平均の40.0％を上回る60.8％に達した。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比20.4％増の12.4億円に伸びる計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比21.6％増の7.2億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の2.8％→3.9％に改善した。



