ＳＧホールディングス <9143> [東証Ｐ] が2月6日大引け後(15:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比5.3％減の730億円に減った。

併せて、通期の同利益を従来予想の900億円→890億円(前期は888億円)に1.1％下方修正し、増益率が1.3％増→0.1％増に縮小する見通しとなった。



会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の518億円→508億円(前年同期は501億円)に1.9％減額し、増益率が3.5％増→1.5％増に縮小する計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比9.0％減の349億円に減り、売上営業利益率は前年同期の9.1％→7.6％に悪化した。



株探ニュース

