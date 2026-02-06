シップヘルスケアホールディングス <3360> [東証Ｐ] が2月6日大引け後(15:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比6.5％減の154億円に減り、通期計画の265億円に対する進捗率は58.3％にとどまり、5年平均の63.0％も下回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比16.5％増の110億円に伸びる計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比17.1％減の67.4億円に減り、売上営業利益率は前年同期の4.0％→3.3％に悪化した。



