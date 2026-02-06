3時のヒロイン・ゆめっち、海外男性とのワンナイト後に皮膚に異変 原因に共演者ツッコミ 右半身だけ「皮膚科に行かないと我慢できないレベルのかゆさ」
お笑いトリオ・3時のヒロインのゆめっちが、5日深夜放送のテレ東系バラエティー『じっくり聞いタロウ〜スター近況（秘）報告〜』（深0：00）に出演。海外男性とのワンナイト後に皮膚に異変が起きたことを明かした。
【写真】「わぁぁ」露天風呂で笑顔を見せる大久保佳代子＆川村エミコ＆ゆめっち
番組では、「エロ怖いSP」と題し、出演者が“エロい体験中”に体験したエピソードを語った。ゆめっちは海外男性との行為後の出来事について取り上げた。
ゆめっちは雨宿りのため、多国籍料理の居酒屋に入ったという。店員も客も海外の人が多い店で、店に入ると「すごいカッコいいひげの生えたイカつめの男性」と相席になったという。
日本語も話せる人で意気投合。「雨も弱まったしホテル行こっかってなって『OK』となった」という。
向かったホテルは汚めの場所だったが「そんなの関係ないと、一夜で何回かさせていただいてそのまま寝ちゃった」という。「ぱっと起きたらその方がまだいて『昨日楽しかったありがとう』と言ってバイバイした」そう。
その時に「湿疹みたいな体がかゆいとなった」と体の異変を覚えたゆめっち。「皮膚科に行かないと我慢できないレベルのかゆさ」が右半身だけ襲ったそう。
皮膚科に行くと、「右側だけドブ川につかった？」と聞かれ、「めっちゃ汚い細菌がいるところにつかってるくらい、細菌で荒れてしまってる」と言われたという。
続けて「そのベッド汚くな〜い？」とスタジオに投げかけ、共演した名倉潤は「ベッドの話？その人がずっと片方だけなめてたんかなと」とツッコミを入れた。ゆめっちは「ベッドが汚かったです」と締めくくり、スタジオの笑いを誘っていた。
