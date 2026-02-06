Mrs. GREEN APPLE「アポロドロス」、“冬”アレンジの制作背景「Behind the Scenes」公開 大森元貴、19歳当時の“デモ音源”シーンにファン「やばい」
Mrs. GREEN APPLEが6日、公式YouTubeチャンネルにて、“テレビ朝日系列 スポーツ応援ソング”に起用された「アポロドロス 〜2026 winter version〜」の制作の軌跡を知ることができる「Behind the Scenes 2024 / 2026」を公開した。
【動画】貴重シーンも…ミセス「アポロドロス 〜2026 winter version〜」制作背景
同曲は2024年7月3日にリリース、「パリ五輪」を応援する“テレビ朝日系列 2024スポーツ応援ソング”として書き下ろされたが、実はその当初から冬季「ミラノ・コルティナ五輪」にも採用されることとなっていた。
前半〜中盤の四拍子のロックセクションと、後半から三拍子になるオーケストラセクションとで「組曲」のように構成されており、後半のオーケストラセクションは、2015年に当時19歳の大森元貴（Vo./Gt.）がオリンピックをテーマにして書いていた「命に花」という曲で、2024年当時、9年の歳月を隔てる二つの楽曲が邂逅して誕生したものと言える。
そして冬季五輪のために新たなアレンジを施された「アポロドロス 〜2026 winter version〜」は、言わば、フェーズ1からフェーズ2、そしてフェーズ3と3つのフェーズを跨いで完成した楽曲とも言える。
勝者ではなくむしろ敗者の心持ちに寄り添った「僕のこと」（2019年リリース）にも通底するかのような名句、“綺麗な花もいいけど 傷をも誇れる花になろう”と、すでに19歳にして大森がつづっていたその軌跡が、大森自身が語る言葉で明かされる。
この動画に「心が癒されました」「19歳でこの歌詞かけるのやっぱり天才だよ」「当時のデモ聴かせてくれるのやばい」「アレンジ次第でここまで冬っぽくなるのすごい」「当時の大森さんからの素敵なプレゼントだ」など、歓喜のコメントが多数寄せられた。
