横浜市青葉区で２０２４年１０月に起きた「闇バイト」による強盗致死事件に指示役として関与したとして、警視庁など４都県警の合同捜査本部は６日、住所不定、無職福地紘人被告（２６）ら男４人を強盗致死と住居侵入容疑で再逮捕した。

捜査本部は、４人が首都圏で同年８月以降に相次いだ一連の闇バイト強盗に関与したとみて全容解明を進めている。

ほかに再逮捕されたのは、いずれも無職で住所不定、斉藤拓哉（２７）、東京都中央区晴海、村上迦楼羅（かるら）（２７）、仙台市青葉区上杉、渡辺翔太（２７）の３被告。

発表によると、４人は実行役らと共謀して２４年１０月１５日未明、横浜市青葉区の民家に侵入し、住人の後藤寛治（ひろはる）さん（当時７５歳）の両手足を粘着テープで縛った上、暴行を加えて死亡させ、現金約１７万円と貴金属など約５０万円相当を奪った疑い。

この事件では、闇バイトに応募した実行役の男３人と、回収役の男女３人が強盗致死罪や盗品等運搬罪などで起訴され、このうち回収役の女（３１）が１審の横浜地裁で実刑判決を受け、確定している。

福地被告ら４人は、秘匿性の高い通信アプリ「シグナル」を使い、「（株）グラードン」「ＧＧＧ」「パトリック」など計８個のアカウント名から、実行役らに襲撃先の住所などを連絡。実行役らが後藤さん宅に侵入した際にはアプリを通話状態にし、「高そうな物を探せ」「ベルトで（後藤さんの）背中をたたけ」などと指示していたという。

捜査本部は実行役らのスマートフォンの解析などから、４人の関与を裏付けた。

４人は、事件の２日後に千葉県市川市の民家で発生した強盗事件に関与したとして、昨年１２月以降、強盗致傷などの容疑で計２回逮捕、起訴されていた。