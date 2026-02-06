2024年関東で相次いだ一連の強盗事件で、合同捜査本部は、事件の首謀者として逮捕された男4人が、神奈川県横浜市で男性が死亡した事件にも関与したとして、強盗致死の疑いで再逮捕したことが、捜査関係者への取材で分かりました。

強盗致死の疑いなどで再逮捕されたのは、福地紘人容疑者、斉藤拓哉容疑者、村上迦楼羅容疑者、渡辺翔太容疑者の4人です。

捜査関係者によりますと4人は、2024年10月、仲間と共謀して、横浜市青葉区の住宅に侵入し、住人の後藤寛治さんの両手足を粘着テープで縛り、殴る蹴るなどの暴行を加え死亡させたうえ、現金およそ17万円やネックレスなど99点、時価50万円相当を奪った疑いが持たれています。

4人は闇バイトで募集した実行役3人に、秘匿性の高い通信アプリ「シグナル」や通話などで、

▼「住人はお金を奪ったやつだから何をしてもいい」

▼「ここまで来たら戻れない早く入れ」

▼「しばれ」

▼「ベルトを探して背中をたたけ」

▼「水をかけて起こせ」

▼「現金のありかを聞け」

▼「2階にいってお宝を探せ」

▼「たんすを開けろ」

▼「カードを探せ」

などと指示したとみられています。

4人は、2024年に関東で18件相次いだ一連の強盗事件の首謀者とみられ、2025年12月、すでに逮捕されていました。

奪った現金やネックレスなどは、実行役から直接は受け取らず1次回収役、2次回収役、3次回収役と、複数の人物を経由させていて、合同捜査本部は、特殊詐欺事件で使われていた被害金の回収のスキームを流用していたとみています。

合同捜査本部は、他の事件についても4人が関与しているとみて調べています。