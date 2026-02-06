元俳優の前山剛久が５日夜、インスタグラムを更新。芸能界引退後の動きに言及した。

前山は昨年１２月、自身のインスタグラムで「前山剛久改め『真叶（まなと）』という名前で、現在六本木のＣＥＮＴＵＲＹというメンズラウンジで働いています」と報告していた。

この日はその「真叶」のアカウントで動画を投稿。「本日は、今まで語らなかった過去、夜職として働く理由についてお話しします」と切り出し「僕は数年前に俳優を辞めました。１２年間お世話になった事務所も退所、違う仕事を模索していく中で、一般企業への就職も考えました。約３０社ほど面接を受けましたが、僕の年齢・過去・経歴で全て不採用でした。それでも生活費は必要なので、スーパーのアルバイトをしたり、会社経営にもトライしましたが、全て上手くいきませんでした」と告白した。

現在の職場に就いた経緯は「これからどう生きていこうかと悩んだ時に、周りの方の助言で夜の世界に進みました。もともと興味があった業界で、自分の目標を叶えるためにこの仕事しかないと思い決断しました」と説明。また「このこの仕事を続けていった先で、一つ叶えたい目標があります」と話し「自分と同じように、芸能界で仕事を失った人を救う活動がしたいというものです。具体的に言うと、芸能界を引退した人や、芸能で伸び悩んでいる人をサポートする会社を作りたいです」と目標を宣言。「そのためにはまず、僕がこの世界で成功して、その背中を見せ、設立のための資金を貯める必要があると考えています。１人でもこの活動を応援してくれる方がいればうれしいです」と結んだ。