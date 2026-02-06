元AK48梅田彩佳、スタダ男性アイドルの“ガチファン”告白に反応「成功したオタク」「確定レス」と反響続々
【モデルプレス＝2026/02/06】元AK48の梅田彩佳が2月5日、自身の公式X（旧Twitter）を更新。9人組ダンス＆ボーカルグループ・BUDDiiS（バディーズ）の小川史記（FUMINORI）の学生時代の推しのエピソードに反応し、反響を呼んでいる。
【写真】元AK48メンバー、31歳人気男性アイドルの“ガチファン”告白に反応
小川は4日放送のTBS系「よるのブランチ」（毎週水曜よる11時56分〜）にて、中学生時代に「ゴリゴリにAKB48を追っかけていた」と告白。当時、梅田を推していた小川は、握手会に通う中で梅田から「おまめ」と呼ばれていたという微笑ましいエピソードを披露していた。
放送を受け、梅田は小川のエピソードに応えるように「おまめ」と一言、当時のあだ名を投稿した。
この投稿に、双方のファンからは「梅ちゃんが反応してる！エモすぎる」「認知すごい」「これぞ成功したオタク」「ふみくんに届いてほしい！」「確定レスきた」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆梅田彩佳、男性アイドルの“ガチファン”告白に反応
◆梅田彩佳の投稿に反響
