LUNA SEAの河村隆一が4月、3都市を巡る春のビルボードライブツアーを開催することが発表となった。

1997年に「I love you」でソロデビューを果たして以来、繊細かつ情感豊かな歌声と表現力でリスナーを魅了し続けている河村隆一は、来年2027年にソロデビュー30年の節目を迎える。親密なビルボードライブならではの空間で今だからこその響きが届けられるとのことだ。

開催日程は、4月3日にビルボードライブ横浜、4月16日にビルボードライブ東京、4月28日にビルボードライブ大阪。全ヵ所1日2回公演となる。

■河村隆一 Ryuichi Kawamura 春のビルボードライブツアー

【神奈川公演】※1日2回公演

4月3日(金) ビルボードライブ横浜

・1stステージ：open16:30 /start17:30

・2ndステージ：open19:30 /start20:30

【東京公演】※1日2回公演

4月16日(木) ビルボードライブ東京

・1stステージ：open16:30 /start17:30

・2ndステージ：open19:30 /start20:30

【大阪公演】※1日2回公演

4月28日(火) ビルボードライブ大阪

・1stステージ：open16:30 /start17:30

・2ndステージ：open19:30 /start20:30

▼メンバー

河村隆一(Vo)

葉山拓亮(Pf)

福田真一朗(Gt)

菰口雄矢(Gt)

沼澤尚(Dr)

わかざえもん(Ba) ※横浜 / 大阪

中西智子(Ba) ※東京

▼チケット料金 ※飲食代金別

【神奈川公演】

DXシートDUO \23,300- (ペア販売)

DXシート カウンター \11,100-

S指定席 \11,100-

R指定席 \10,000

カジュアル センターシート \10,600- (1ドリンク付)

カジュアル サイドシート \9,500- (1ドリンク付)

【東京公演】

DXシートDUO \24,400- (ペア販売)

DUOシート \23,300- (ペア販売)

DXシート カウンター \12,200-

S指定席 \11,100-

R指定席 \10,000-

カジュアル \9,500- (1ドリンク付)

【大阪公演】

BOXシート \23,300- (ペア販売)

S指定席 \11,100-

R指定席 \10,000-

カジュアル \9,500- (1ドリンク付)

●Club BBL会員・法人会員先行 (ビルボードライブ)

発売日：2/27(金)正午12:00

●ゲストメンバー・一般発売 (ビルボードライブ／e+)

発売日：3/6(金)正午12:00

※チケットはビルボードライブ公式HPおよびe+(イープラス)にてご購入いただけます。

※ビルボードライブ公式HPでチケットをご購入いただく際にはHH cross IDへの登録(無料)が必要となります。

ビルボードライブ公式HP：https://www.billboard-live.com/