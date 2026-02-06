QuizKnock・東兄弟、『映画ドラえもん』新作の宣伝アンバサダーに！ 作品愛あふれるコメント到着
2月27日より公開される『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』の宣伝アンバサダーに、QuizKnockの東兄弟が就任。併せて、大冒険の始まりを告げる場面カットも一挙解禁された。
映画第1作目が公開された1980年から45作目を迎える『映画ドラえもん』シリーズ。本作では、1983年に公開され、『映画ドラえもん』シリーズの代表作のひとつとして長く愛され、感動の嵐を巻き起こした『映画ドラえもん のび太の海底鬼岩城』が、40年以上の時を経て新たに生まれ変わる。
監督を務めるのは、テレビアニメ・映画など数々の「ドラえもん」作品に携わり、その魅力を最大限に引き出してきた矢嶋哲生。脚本を手掛けるのは、同テレビアニメで数々のエピソードを紡ぎ出してきた村山功。
物語の鍵を握るキャラクターで、海底で暮らす兵士・エル役を千葉翔也、ドラえもんのひみつ道具・水中バギー役を広橋涼が演じる。主題歌は、sumikaが本作のために書き下ろした新曲「Honto」。
さらに、本作の宣伝アンバサダーに平愛梨、アルコ＆ピースが就任し、ゲスト声優としてアニメ作品で初声優に挑戦。映画の魅力を余すことなく届ける。
このたび、知的エンタメ集団・QuizKnockの双子のクイズプレーヤー、東問・東言の兄弟が宣伝アンバサダーに就任。
『ドラえもん』をこよなく愛する兄弟として知られる2人。毎年『映画ドラえもん』を見てきたという双子の兄・東問は「今でも毎春新作映画を観に劇場に足を運んでまして、エンドロール後のワンカットを見ては『次はどこどこが舞台だ』などと考察するのが恒例となっています。『のび太の絵世界物語』（25）を観て語り合っていた1年前の僕に『来年はこういった形で映画に関わるよ』と伝えても、のび太のおばあちゃんのようにすんなりは信じてくれないかもしれませんね」とコメント。
弟の東言は「ドラえもんは年中行事でもありました。9月には月を見るし、ドラえもんの誕生日スペシャルも見る。12月にはクリスマスがあるし、ドラえもんの大晦日スペシャルもある。そして春にはドラえもんの映画！ そんな映画の宣伝アンバサダーに就任させていただきました。感動と感謝と、何より驚きがあります。映画ドラえもんは全作品視聴済みです。一足先に最新作を見られたことに、ファンとして嬉しさと同時に申し訳なさも感じています。ごめんねみんな！」と喜びのコメントを寄せた。
さらに、海底世界での大冒険を予感させる場面カットが一挙解禁。
日常を飛び出し、誰も見たことのない壮大な海底世界へと繰り出すドラえもんたち。のび太たちが「水中バギー」に乗り込み海底に繰り出す姿や、ひみつ道具「テントアパート」の中で談笑する和やかなひととき、そして巨大イカが迫りくる驚きの姿まで、ワクワクが止まらないカットが満載。海底に広がる壮大な山々や、海底人の国・ムー連邦が一望できるカットも到着した。
ムー連邦の兵士・エルと共に、ドラえもんたちが地球の命運をかけて立ち上がる姿も切り取られ、海底人が恐れる「鬼岩城」の全貌、ドラえもんたちの前に立ちはだかる“鉄騎隊”の姿、そして鬼岩城を支配する“ポセイドン”の姿も明らかに。ただならぬ不穏な空気を漂わせている。ドラえもんたちを待ち受ける、予測不能な展開に期待が高まる。
『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』は、2月27日公開。
QuizKnockの東問・東言のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■QuizKnock 東問
名前が「もん」なこともあり昔からドラえもんが大好きでした。毎週金曜夜はテレビの前でアニメが始まるのを待機する日々。「映画ドラえもん」は親が借りてきてくれたレンタルビデオを通して全作観ていて、思えば人生で初めて読み込んだクイズ問題集も『映画ドラえもんクイズ全百科』だった気がします。
今でも毎春新作映画を観に劇場に足を運んでまして、エンドロール後のワンカットを見ては「次はどこどこが舞台だ」などと考察するのが恒例となっています。『のび太の絵世界物語』（25）を観て語り合っていた1年前の僕に「来年はこういった形で映画に関わるよ」と伝えても、のび太のおばあちゃんのようにすんなりは信じてくれないかもしれませんね。
クイズをしていると、知ってはいるけど見たことない・行ったことないものや場所がたくさん出来ちゃって、その度に僕の好奇心がドラえも〜ん！と助けを求めています。そんな僕らをドラえもんが海の中へと連れて行ってくれる今作、大人になって思うそうなんだ！と、こども心に戻って思うそうなんだ！が詰まった素敵な作品です。ぜひ一緒に楽しみましょう！
■QuizKnock 東言
ドラえもんには小さな頃から慣れ親しんでいました。漫画を読んで、テレビアニメを見て……。また、ドラえもんは年中行事でもありました。9月には月を見るし、ドラえもんの誕生日スペシャルも見る。12月にはクリスマスがあるし、ドラえもんの大晦日スペシャルもある。そして春にはドラえもんの映画！そんな映画の宣伝アンバサダーに就任させていただきました。感動と感謝と、何より驚きがあります。映画ドラえもんは全作品視聴済みです。一足先に最新作を見られたことに、ファンとして嬉しさと同時に申し訳なさも感じています。ごめんねみんな！
今作は1983年公開の『のび太の海底鬼岩城』の再映画化です。当然、83年公開の作品も見たことがあるのですが、ストーリーを知っていてもやはり面白い。美しい海の世界と、迫力のあるアクション。さらに今回は、シリーズ初の4D上映もあります。僕も映画館で見るのが楽しみです。進化した海の底の冒険へ、ドラえもんたちと一緒に旅立ちましょう！
