栃ノ心がジョージア料理店を東京に開店

大相撲の元大関・栃ノ心のレバニ・ゴルガゼ氏は自身のSNSでジョージア料理店を開店することを報告。引退から3年近く経ち、大きく変わった体つきにも「随分とスリムになられて…」と驚きの声が集まった。さらに元横綱も祝福を寄せた。

ラフな服装で報告した。

栃ノ心は自身のXに動画を投稿。「え〜。皆さんこんにちは。元大関・栃ノ心です。これから本所吾妻橋（注：東京・墨田区）のほうに、ジョージアレストランがオープンします。一緒に働く人を募集していますので、もし興味があれば」とあいさつ。

ファンからは驚きの声とともに、「引退してから随分と痩せたね」「随分とスリムになられて」などと激変した体型にも注目が集まっていた。さらには元横綱・朝青龍のドルゴルスレン・ダグワドルジ氏もリプライで「おめでとう」と祝福。これに栃ノ心は「横綱ありがとうございます ぜひ、日本に来日の際は遊びにいらしてください お待ちしております」と呼びかけていた。

栃ノ心は幕内優勝1回、2023年の五月場所を最後に現役引退した。現役時代は身長192センチ、体重176キロの巨躯を誇った力士だ。



（THE ANSWER編集部）