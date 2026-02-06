◆プロボクシング ▽日本バンタム級（５３・５キロ以下）タイトルマッチ１０回戦 王者・梅津奨利―同級１位・富施郁哉（７日、東京・後楽園ホール）

日本バンタム級タイトルマッチの前日計量が６日、都内で行われ、王者・梅津奨利（２７）＝三谷大和スポーツ＝と同級１位・富施郁哉（２７）＝ワタナベ＝がともに５３・４キロでクリアした。

梅津は昨年１０月、王座決定戦で元ＷＢＯアジアパシフィック・スーパーフライ級王者の大橋哲朗（真正）に４回ＴＫＯ勝ち。三谷大和スポーツジム初の日本王者となった。最強挑戦者を迎える初防衛戦へ「向こうが挑戦者なのでぶつかってくる気持ちがあると思うが、自分も初防衛に挑戦するチャレンジャーの気持ちでやっていこうかなと思っています」と話した。

技巧派サウスポーの挑戦者・富施に対しては「技術があって、カウンターがうまい。特に左ストレートが強い選手」と印象を語り、「なので、うまくそこを当てさせずに、自分のスタイルでいければ勝てるかなと思っています」と自信をみなぎらせた。

試合当日は、約２７０人の大応援団が後楽園ホールに駆けつける予定だ。自らも幼少期から通っていた所属ジムには、多くのキッズボクサーがいる。「奨利先輩は強いんだなって、子供たちに自慢してもらえるような試合をして勝ちたいですね。いつまでもヒーローでいられるような選手になっていきたいです」。子供たちもあこがれるチャンピオンとして、必勝を誓った。

戦績は梅津が１３勝（９ＫＯ）１敗２分け、富施が１７勝（４ＫＯ）４敗。

興行はＵ―ＮＥＸＴでライブ配信される。