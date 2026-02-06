韓国文化ブームにより、韓国人の素朴な主食である「海苔」を求める人々が増えているという、世界的な海苔の人気について、英BBCが4日（現地時間）、報じた。

BBCは「最近、韓国の食卓に欠かせない海苔が世界的に人気を博し、価格が高騰したことで、韓国国内の海苔愛好家の間で懸念が広がっている」とし、「韓国はアジア、北米、欧州などに海苔を供給する世界最大の生産国かつ輸出国であり、これを国内の主力産業である半導体になぞらえ、海苔を『黒い半導体』と呼ぶこともある」と伝えた。

同メディアは、世界中の人々が韓国ドラマやK−POPに夢中になるにつれ、韓国料理全般への関心が高まり、それに伴い海苔の需要も増加していると分析した。

韓国海洋水産開発院（KMI）によると、昨年の韓国の海苔輸出額は約11億3400万ドル（約1780億円）で過去最大を記録した。輸出の増加とともに、国内の海苔価格も最高値を更新している。

韓国農水産食品流通公社の集計結果によると、先月下旬時点での乾海苔（中等品）の平均小売価格は、10枚あたり1515ウォン（約161円）となった。10枚あたりの平均小売価格が1500ウォンを超えたのは今回が初めてだ。

BBCは、韓国で海苔が長らく安価な食材として認識されてきただけに、わずかな価格変動でも消費者の体感負担が大きいという、莞島（ワンド）の海苔生産者の説明を併せて伝えた。

続けて、韓国政府と企業が国内消費者の負担を緩和するため、海苔の価格上昇を抑えるための措置に乗り出していると付け加えた。BBCは「海苔の価格安定のため、韓国海洋水産部が価格状況を注視しており、プルムウォンなどの食品メーカーは海苔を一年中収穫できるよう研究開発（R＆D）センターの設立を推進している」と報じた。

また、「2023年に米国の大型スーパーマーケットチェーン『Trader Joe’s』が発売したキンパ（韓国式海苔巻き）商品が、発売直後に全米の店舗で品切れ状態になった」と、米国国内における消費者の反応も紹介した。

韓国を訪れた外国人観光客は海苔について、「韓国ドラマによく登場する代表的な食べ物」「ポテトチップスのようにスナックとして食べる。（ポテトチップスより）健康的な代替品のようだ」などと話したとBBCは伝えた。

BBCは「海苔の需要増加が、韓国の市場商人たちには歓迎すべき変化として受け入れられている」と伝えた。ソウル市内の市場で海苔を販売する商人はインタビューで、「韓国の海苔がこれほど人気を得るなんてうれしい」とし、「以前は、西洋の人々は韓国人が黒い紙切れのようなものを食べていると奇妙な目で見ていたが、今ではみんな買いに来るようになった」と語った。