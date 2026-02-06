「TREASURE」とサンリオキャラクターユニット「はぴだんぶい」のスペシャルなテーマカフェが開催決定！

「TREASURE」と「はぴだんぶい」が”TEUME”をおもてなしするカフェ「TREASURE×HAPIDANBUI CAFE」が期間限定でオープンします☆

「TREASURE」サンリオ「はぴだんぶい」テーマカフェ「TREASURE×HAPIDANBUI CAFE」

スケジュール：

東京・原宿：BOX cafe&space キュープラザ原宿店開催期間：2026年2月12日（木）〜3月29日（日）所在地：東京都渋谷区神宮前6-28−6 キュープラザ原宿3階大阪・大阪府：BOX cafe&space HEP FIVE店開催期間：2026年2月19日（木）〜4月5日（日）所在地：大阪府大阪市北区角田町5-15 HEP FIVE 7階

詳細公開：2026年2月6日(金)12:00 予約スタート：18:00〜

予約金：770円(税込) ※予約特典付き ※1申込につき、4席迄予約可

「TREASURE×HAPIDANBUI CAFE」：https://tr-hv.theme-cafe.jp

2020年8月にデビューシングル「THE FIRST STEP : CHAPTER ONE」をリリースし、デビュー曲「BOY」以降、Asia Artist AwardやMAMA、ゴールデンディスクアワード、ソウル歌謡大賞など数々の主要アワードで新人賞を総なめにしたグローバルボーイズグループ「TREASURE（トレジャー）」

「はぴだんぶい」は、サンリオの男のコキャラクターユニットです。

1980年代〜1990年代に活躍した「ポチャッコ」「タキシードサム」「バッドばつ丸」「あひるのペックル」「ハンギョドン」「けろけろけろっぴ」の個性あふれる6にんの男のコたちで結成され、2026年1月31日に6周年を迎えました。

今回、2026年にお互いにデビュー6周年を迎える「TREASURE」と「はぴだんぶい」が、ゲストをおもてなしする楽しくワクワク感でいっぱいのスペシャルなカフェ「TREASURE×HAPIDANBUI CAFE」を開催。

メニューは「TREASURE」のメンバーと「はぴだんぶい」のキャラクターたちの好きなフードをグラスデザートののったワンプレートで提供されます。

また、ベリーの香りが広がるチョコベリーアイスミルクや、りんごの甘味とシナモンの香りが心地いいホットアップルシナモンティー、フルーティーなストロベリーティーなどのドリンクラインナップ。

そのほか「はぴだんぶい」のキャラクターたちがカフェ店員になった描き下ろしアートを使用したグッズや特典なども登場します☆

事前予約者限定カフェ利用特典「オリジナルフォトカード」

事前予約者限定カフェ利用特典としてプレゼントされる「オリジナルフォトカード」

事前予約を利用し、メニューを注文された方に全10種から1枚がランダムでプレゼントされます。

メニュー注文特典「オリジナルステッカー」

メニュー注文特典都市プレゼントされる「オリジナルステッカー」

カフェでメニューを注文された方に、全10種の中から1品につき1枚ランダムでプレゼントされます。

グッズ購入者特典「フォトカード」

グッズ購入者特典としてプレゼントされる「フォトカード」は、全部で10種類。

TREASURE×HAPIDANBUI CAFE店舗にて、グッズを税込み8,000円購入ごとにをいずれか1枚がプレゼントされます。

※プレゼント枚数上限なし

CHOI HYUN SUK×HARUTO×ばつ丸のタコス＆ミルクティーアイスグラスプレート

価格：1,890円(税込)

CHOI HYUN SUKが好きなタコスに「バッドばつ丸」が好きなポリパリ麺をのせた「CHOI HYUN SUK×HARUTO×ばつ丸のタコス＆ミルクティーアイスグラスプレート」

HARUTOが好きなミルクティーアイスのグラスデザートと共に味わうことができます。

JIHOON×ポチャッコのピリ辛油そば＆バナナグラスプレート

価格：1,890円(税込)

JIHOONが好きな油そばをメインにした「JIHOON×ポチャッコのピリ辛油そば＆バナナグラスプレート」

「ポチャッコ」が好きなバナナアイスを使ったグラスデザート付きです。

※辛いものが苦手な方は注意ください

YOSHI×DOYOUNG×ケロッピのピザ＆アフォガードグラスプレート

価格：1,890円(税込)

YOSHIが好きなピザと、DOYOUNGが好きなアフォガードをのせた「YOSHI×DOYOUNG×ケロッピのピザ＆アフォガードグラスプレート」

「けろけろけろっぴ」が好きなおにぎり風アイスケーキを使ったグラスデザートも添えてあります。

JUNKYU×タキシードサムの焼肉チュモッパ＆アップルパイグラスプレート

価格：1,890円(税込)

JUNKYUが好きな焼肉のチュモッパをメインにした「JUNKYU×タキシードサムの焼肉チュモッパ＆アップルパイグラスプレート」

「タキシードサム」が作ったアップルパイを使ったグラスデザートも付いてきます。

YOON JAE HYUK×PARK JEONG WOO×ハンギョドンのサンドウィッチ＆チーズケーキグラスプレート

価格：1,890円(税込)

存在感抜群な「ハンギョドン」のお顔をデザインした「YOON JAE HYUK×PARK JEONG WOO×ハンギョドンのサンドウィッチ＆チーズケーキグラスプレート」

PARK JEONG WOOが好きなサンドウィッチに「ハンギョドン」が好きなえびせんと、YOON JAE HYUKが好きなチーズケーキを使ったグラスデザートがセットになっています。

ASAHI×SO JUNG HWAN×ペックルのハンバーガー＆アールグレイゼリーグラスプレート

価格：1,890円(税込)

SO JUNG HWANが好きなハンバーガーと、ASAHIが好きなアールグレイティーのゼリーをのせた「ASAHI×SO JUNG HWAN×ペックルのハンバーガー＆アールグレイゼリーグラスプレート」

「あひるのペックル」が好きなマンゴーを使ったグラスデザートと一緒に味わえるワンプレートです。

チョコベリーアイスミルク

価格：1,090円(税込)

ベリーの香りがふわっと広がる爽やかな甘さのチョコベリーミルク。

ほどよく“PULSE”を感じるような、気分を上げたいときにぴったりな一杯です。

ストロベリーアイスティー

価格：990円(税込)

いちごの甘酸っぱさが広がるフルーティーなストロベリーティー。

青春の“ときめき”を感じるような爽やかさなドリンクです。

ホットシナモンアップルティー

価格：990円(税込)

りんごの甘みとシナモンの香りが心をゆっくり温めるホットシナモンアップルティー。

やわらかな“愛の鼓動”を感じるような落ち着く味わいに仕上げられています。

対象ドリンク注文特典「ストロータグ」

対象ドリンク：チョコベリーアイスミルク、ストロベリーアイスティー、ホットシナモンアップルティー

対象ドリンクにランダムで付いてくるストロータグは全部で10種類。

「はぴだんぶい」のメンバーをモチーフにしたフードやデザートがデザインされています。

SIDE DRINK

価格：各690円(税込)

メニュー名：

・ホットコーヒー

・ホットティー

・アイスコーヒー

・アイスティー

・コーラ

・ジンジャーエール

・オレンジ

カフェメニューと共に味わえるサイドドリンクは全部で7種類。

コーヒーと紅茶はそれぞれホット、アイスから選べます。

※ワンオーダー対象外メニューとなります

※ストロータグはつきません

グッズ

「TREASURE×HAPIDANBUI CAFE」にて販売される限定グッズ。

カフェアートを使用したファッションアイテムや普段使いしやすい雑貨などがラインナップされます。

【TREASURE×HAPIDANBUI CAFE】Tシャツ(BLACK)

価格：5,900円(税込)

背面にパフェグラスの周りではしゃぐ「はぴだんぶい」メンバーをプリントしたTシャツ。

フロントにはカフェのロゴがさり気なくプリントされています。

【TREASURE×HAPIDANBUI CAFE】Tシャツ(WHITE)

価格：5,900円(税込)

ツートンカラーで仕上げらえたカフェ限定アートを使用したTシャツ。

異なるカラーの糸で刺繍されたカフェロゴもおしゃれです。

【TREASURE×HAPIDANBUI CAFE】エコバッグ

価格：3,800円(税込)

真っ赤なコスチュームに身を包んだ「はぴだんぶい」メンバーをレイアウトしたエコバッグ。

「TREASURE」と「HAPIDANBUI」のロゴがたっぷり落とし込まれています。

【TREASURE×HAPIDANBUI CAFE】ランチトート

価格：3,500円(税込)

カフェメニューを運ぶ「はぴだんぶい」メンバーを並べたランチトート。

シンプルなタッチで仕上げられた、普段使いしやすいランチグッズです。

【TREASURE×HAPIDANBUI CAFE】キャンディー缶

価格：1,500円(税込)

「TREASURE」のロゴが大胆にレイアウトされたキャンディー缶。

ロゴを囲むようにデザインされた「はぴだんぶい」メンバーもかわいい☆

【TREASURE×HAPIDANBUI CAFE】キーチャーム

価格：1,200円(税込)

種類：ランダム全10種

カフェメニューに扮する「はぴだんぶい」メンバーをデザインしたキーチャーム。

全10種類からいずれか1つがランダムで封入されています。

【TREASURE×HAPIDANBUI CAFE】アクリルキーホルダー

価格：770円(税込)

種類：ランダム10種

「TREASURE」メンバーのロゴと「はぴだんぶい」メンバーを組み合わせたアクリルキーホルダー。

それぞれ異なるメニューを運んでいるのもポイントです。

【TREASURE×HAPIDANBUI CAFE】缶バッジ_HAPIDANBUI

価格：605円(税込)

種類：ランダム10種

バッグやリュックのワンポイントアクセントとしても活躍してくれる缶バッジ。

ピンクを背景にハートを散らした、ガーリーなデザインが印象的です。

【TREASURE×HAPIDANBUI CAFE】缶バッジ_TREASURE

価格：605円(税込)

種類：ランダム10種

TREASUREのメンバー10人をプリントした缶バッジ。

キャラクターのイメージに合わせた背景カラーもおしゃれです。

【TREASURE×HAPIDANBUI CAFE】アクリルスタンド

価格：1,600円(税込)

種類：全10種

TREASUREメンバーの全身をデザインしたアクリルスタンド。

カトラリーをのせたお皿風の台座付きです。

お互いにデビュー6周年を迎える「TREASURE」と「はぴだんぶい」がゲストをおもてなしする楽しくワクワク感でいっぱいのスペシャルなカフェ。

BOX cafe&space キュープラザ原宿店とBOX cafe&space HEP FIVE店にて開催される「TREASURE」サンリオ「はぴだんぶい」テーマカフェ「TREASURE×HAPIDANBUI CAFE」の紹介でした☆

