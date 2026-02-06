遼寧省博物館所蔵の名画「虢国夫人游春図」。（瀋陽＝新華社配信）

【新華社瀋陽2月6日】中国遼寧省瀋陽市の遼寧省博物館所蔵の名画「虢（かく）国夫人游春図」には唐代に流行した乗馬の習俗が描かれている。午年の春節（旧正月、今年は2月17日）が近づく中、作品を訪ねた。

「虢国夫人游春図」は同館の至宝とも言える国宝級の逸品で、北宋時代（960〜1127年）の第8代皇帝で書画家でもあった徽宗（きそう）が、唐代（618-907年）の画家、張萱（ちょう・けん）の作品を模写したものと伝えられる。天宝年間（742〜756年）に楊貴妃の姉である虢国夫人とその親族や従者が盛装をして春の外出を楽しむ情景が描かれている。馬8頭と9人の一行は疎密が趣深く配置され、ゆったりとした風雅な雰囲気を表現している。

董宝厚（とう・ほうこう）副館長によると、作品は中国絵画史で美人画を代表する傑作であるだけでなく、唐代の社会の風貌や美意識の縮図でもあるという。

当時は人々が馬を愛で、狩猟が盛んで、ポロが全国で流行しており、馬で旅行することはライフスタイルの一つでもあった。董氏は「こうした乗馬ブームは唐代の開放的で包容力のある社会の雰囲気を源としている。シルクロードが外来文化を中原（黄河中・下流域）に浸透させ、遊牧民族の騎馬習俗と中原文化の融合をもたらした」と解説した。（記者/趙洪南）