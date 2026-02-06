パブラボから、堀江理宏氏による育児×金融教育の書籍『お金がないと夢も希望も持てない現実を悟ったパパが子どもたちに伝えたいお金のこと』が、2026年2月11日に全国書店およびAmazonにて発売されます。

発売前から子育て世代を中心に関心を集め、初版刊行前の段階で増刷が決定した注目の一冊です。

パブラボ『お金がないと夢も希望も持てない現実を悟ったパパが子どもたちに伝えたいお金のこと』

発売日：2026年2月11日

価格：1,760円（税込）

販売場所：全国書店、Amazon

ページ数：240ページ

仕様：四六判・並製

ISBN：978-4-434-37272-8

この書籍は、投資や節約のノウハウを伝えるものではなく、親として子どもにどのようにお金と向き合う姿勢を伝えるべきかを主軸にした内容となっています。

お金の本質、働く意味、人生の選択肢を持つことの重要性を具体的にまとめた一冊です。

著者自身が若い頃に経済的に困窮し、好きなことを続けられなかった経験を持つ父親として、「お金がないことで人生の選択肢が奪われる現実」と向き合ったことをきっかけに執筆されました。

子どもに対して、ただ貯金や節約を教えるのではなく、なぜお金が必要なのか、お金は人生においてどんな役割を持つのか、どのように使えば後悔の少ない選択ができるのかといった本質的な問いを、家庭で自然に話せる言葉で整理しています。

親世代が抱える将来不安や教育への迷いに対し、「お金とは人生の選択肢を広げるための道具である」という視点を提示する内容です☆

目次

第1章 人生を動かすお金とのつきあい方

第2章 お金の哲学を養う

第3章 知っておくべき4つのリアル

第4章 これだけはやっておきたい2つの投資

第5章 年代別に考えるお金とのつきあい方

第6章 子どもたちに伝えたいお金のこと

著者プロフィール

堀江理宏（ほりえ まさひろ）

1985年12月生まれ、茨城県出身。

ケイ・トレイン代表取締役。

音楽に夢中になるあまり経済的に困窮し、好きなことを続けられない現実に直面した経験を持ちます。

お金がないことで夢まであきらめざるを得ない苦しさを経験し、経済的自由こそが本当の自己実現の土台であると痛感しました。

会社勤めの後、独立。

事業以外にもお金を増やそうと投資を開始し、30万円の元手を約5年で3,000万円に増やすなど成果を重ねてきました。

現在は自己実現と資産形成を指南するサロンやスクールを主宰。

これまでにプロデュースした講座の受講者は延べ5,000名を超えます。

趣味は旅行、サウナ、格闘技観戦など。

二児の父として「お金と自由、そして幸せの本質」を次世代へ伝えています。

この書籍を通じて、子育て世代が子どもにお金の本質を伝え、将来の選択肢を広げるきっかけを提供します。

投資や節約の技術ではなく、お金と向き合う姿勢や考え方を学べる一冊です。

パブラボ『お金がないと夢も希望も持てない現実を悟ったパパが子どもたちに伝えたいお金のこと』の紹介でした。

よくある質問

Q. 発売日はいつですか？

2026年2月11日に全国書店およびAmazonにて発売されます。

Q. 価格はいくらですか？

1,760円（税込）です。

Q. どのような内容の書籍ですか？

投資や節約のノウハウではなく、親として子どもにどのようにお金と向き合う姿勢を伝えるべきかを主軸に、お金の本質、働く意味、人生の選択肢を持つことの重要性を具体的にまとめた内容となっています。

Q. 著者はどのような人ですか？

堀江理宏氏は、ケイ・トレイン代表取締役で、自己実現と資産形成を指南するサロンやスクールを主宰しています。

30万円の元手を約5年で3,000万円に増やした実績を持ち、二児の父として金融教育を実践しています。

Q. どこで購入できますか？

全国書店およびAmazonにて購入できます。

