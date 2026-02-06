75歳・綾小路きみまろ、一度は”引退”決意も…自身を奮い立たせた人物との出会い語る「私はダメになっていたと思います」
漫談家の綾小路きみまろ（75）が6日放送の『徹子の部屋』（月〜金 後1：00）に出演。引退する考えを撤回するきっかけになった人物の言葉を明かした。
【写真】紅葉の時期には大絶景に！自宅周辺からの景色を公開した綾小路きみまろ
高齢者に対する毒舌漫談でおなじみのきみまろも、去年75歳となり、後期高齢者に。番組では、52歳でブレイクしたこれまでの日々や、山梨・河口湖のほとりでの生活について語った。
70代は健康第一だと語ったきみまろは「80歳くらいまで健康でいたい」と意気込んだ。黒柳徹子から「前に70歳で引退とかおっしゃってて…」と切り出されるときみまろは「私が68歳の時に（徹子の部屋に）出させてもらって、徹子さんに引退のことを話したら『何言ってるの。私を見なさい』と言われて。あれが一つのきっかけで、もう一回エンジンがかかりましたね」と徹子の言葉に奮い立ったと語った。
徹子は「良かったですね」とほほ笑むと、きみまろは「あれは私の人生の節目でした。あの出会いがなければ私はダメになっていたと思います」と感謝の思いを伝えた。
【写真】紅葉の時期には大絶景に！自宅周辺からの景色を公開した綾小路きみまろ
高齢者に対する毒舌漫談でおなじみのきみまろも、去年75歳となり、後期高齢者に。番組では、52歳でブレイクしたこれまでの日々や、山梨・河口湖のほとりでの生活について語った。
70代は健康第一だと語ったきみまろは「80歳くらいまで健康でいたい」と意気込んだ。黒柳徹子から「前に70歳で引退とかおっしゃってて…」と切り出されるときみまろは「私が68歳の時に（徹子の部屋に）出させてもらって、徹子さんに引退のことを話したら『何言ってるの。私を見なさい』と言われて。あれが一つのきっかけで、もう一回エンジンがかかりましたね」と徹子の言葉に奮い立ったと語った。
徹子は「良かったですね」とほほ笑むと、きみまろは「あれは私の人生の節目でした。あの出会いがなければ私はダメになっていたと思います」と感謝の思いを伝えた。