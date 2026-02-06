竹内涼真、弟＆妹と“顔出し”ショット 3きょうだい“初旅行”で沖縄満喫「自然体が本当に素敵」「竹内家ほんまに好き」
俳優の竹内涼真（32）が4日、自身のインスタグラムを更新。実妹でモデル・タレントのたけうちほのか（28）、実弟で歌手・モデルの竹内唯人（25）と、3きょうだいでは初の旅行という沖縄での写真を披露した。
【写真多数】露天風呂でのサービスショットも…妹・ほのか＆弟・唯人との沖縄旅行ショットを披露した竹内涼真
涼真は、「Nakijin nago Love Our first trip together as three brothers was a great success」とつづり、写真をアップ。露天風呂での兄弟入浴ショットなど、自然体なオフの姿が多数収められている。
この投稿にファンからは「自然体が本当に素敵です」「竹内家ほんまに好き」「いいお兄ちゃんです最高」「今帰仁いたのーーー」「素敵な場所、楽しい時間、こちらまで思わず嬉しくなっちゃいますね！」「体つきかっこいい」などのコメントが寄せられている。
