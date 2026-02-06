大相撲の大関・安青錦（21＝安治川部屋）が6日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に生出演。かつて取り組んでいたスポーツの成績を明かす場面があった。

史上最速の所要14場所で大関昇進を果たした安青錦は、安治川親方（元関脇・安美錦）と、大島親方（元関脇・旭天鵬）とそろって登場。大島親方は安青錦のスピード昇進は「びっくり」としたものの、「後輩で朝青竜とかいろいろいましたけれども、ちょっと違うよね」とコメントした。

強さが違うと聞かれ「そうですね。別に決して大きく葉はないんだけれども、（大関に）なるだろうなと思って、周りの人ともしゃべるんだけれども、まさか年明けてすぐ（優勝して）。次は綱取りじゃないですか。これは誰も想像してないから」と続けた。

さらに何が違うのかとの問いには「気持ちもあるでしょうし、体の全身がたぶん。全身の筋肉が特に。柔らかいし、いろんないいものが全部そろっている」と力士に必要な全ての要素が備わっていると太鼓判を押した。

金曜レギュラーの「アンジャッシュ」児嶋一哉が「レスリングとかやられていたんですよね」と確認すると、安青錦は「そうですね。ウクライナに入る時はレスリングを」と回答。児嶋は「レスリングの基礎とかもあるんでしょうね」と推測した。

MCの「ハライチ」澤部佑が「レスリングはどれくらいとか、ウクライナでの成績とかあるんですか」と尋ねると、安青錦は「まあウクライナでチャンピオンになったことありますし、世界でベスト8まで行きました」と打ち明けた。

レスリングの技は相撲に通じるかと聞かれ「通じるものもあれば、逆にいらない癖もあります」「引くことが多いので、相撲は引いてしまうと負けちゃうんで」などと明かした。