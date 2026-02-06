異常な乾燥状態で火災件数が昨年同時期の約2倍 岡山市が火災予防を呼びかけ
岡山市は、11月中旬からの降水量が平年比18％と極めて少なく異常な乾燥状態が続いていて、火災の件数が昨年同時期の約2倍となっているため、火災予防を呼びかけています。
岡山市によりますと、昨年12月～今年1月の火災件数は、63件で、昨年同時期の34件に比べ、約2倍になっているということです。
死者数は4人。
出荷原因は、たき火13件（昨年同時期4件）、電気火災10件（昨年同時期5件）でした。
昨年の大規模林野火災の発生時の気象状況を上回る危険な状況
気象庁のデータによりますと、11月中旬からの岡山地域での降水量は平年比18%となっていて、この乾燥状態は昨年3月に南区で発生した大規模林野火災の発生時の気象状況を上回る危険な状況だということです。
岡山市は、たき火は原則禁止ですが、たき火火災を防ぐ3か条として、次のように呼びかけています。
①燃えやすいものの近くでしない
②その場を離れない
③消えたかどうか絶対確認
住宅火災の原因として最も多い電気火災は、リチウムイオン電池が原因になることもあり、製品の取り扱いには十分注意してください。