J1復帰の千葉、キャプテンは6年連続で鈴木大輔に！…副将は盒彊轌陲箍鰐邉志ら6名体制
ジェフユナイテッド千葉は6日、明治安田J1百年構想リーグのキャプテンと副キャプテンを発表した。
2025明治安田J2リーグを水戸ホーリーホック、V・ファーレン長崎に次ぐ3位で終えた千葉は、J1昇格プレーオフ準決勝でRB大宮アルディージャに3点ビハインドから大逆転勝利を収め、決勝では徳島ヴォルティスを撃破。見事、2009年以来17年ぶりのJ1復帰を決めた。2026−27シーズンに先立ち開催される明治安田J1百年構想リーグでは地域リーグランドEASTに組み分けられており、7日に控える初戦では浦和レッズと対戦する。
J1復帰元年のキャプテンは鈴木大輔に決定。浦和レッズから加入した2021年から6シーズン連続で腕章を巻くことになる。クラブ通算ではここまで公式戦153試合出場14ゴール3アシストという成績を残しており、2025明治安田J2リーグでも38試合中30試合に出場し、最終ラインの主軸としてチームを支えた。
また、副キャプテンは盒彊轌陝田口泰士、エドゥアルド、鈴木椋大、鳥海晃司、河野貴志の6名体制になることが発表されている。
