ディズニーランド誕生の舞台裏に迫るドキュメンタリー『ディズニーランドを創ったクラフトマンたち』が凄い！
アメリカ・カリフォルニア州アナハイムにあるディズニーランド建設の舞台裏を描いたドキュメンタリー『ディズニーランドを創ったクラフトマンたち』が、ディズニープラスで2026年1月22日（木）より独占配信されています。
この作品は、1955年7月17日に誕生した世界初のディズニーランド・リゾートの開園までの1年間にわたる建設プロジェクトの全貌を、初公開となるアーカイブ映像と音声をもとに紹介していくドキュメンタリー作品。
実現不可能だと思われたウォルト・ディズニーの夢を現実にするため、数百人の職人たちが注いだ並外れた芸術性と不屈の精神が未公開映像とともに蘇っています。
監督を務めるのは、アカデミー賞およびエミー賞にノミネートされた実績のある映像作家レスリー・アイワークス。
ミッキーマウスの共同制作者でありウォルト・ディズニー初期の右腕として知られるアブ・アイワークスの孫、そしてディズニーのカメラ技術革新を支えたドン・アイワークスの娘という、技術と創造のレガシーを受け継ぐ人物とのこと。
レスリー・アイワークスは、『ピクサー・ストーリー〜スタジオの軌跡』（2007）『イマジニアリング〜夢を形にする人々』（2019）などに携わっており、今回、彼女とそのチームは、ウォルト・ディズニー・アーカイブスに眠っていたという幻の16mmフィルムや音声記録を発掘。これがきっかけとなり今作の制作が始まったそうです。
100時間以上におよぶ未公開の映像・音声素材をもとに建設中のディズニーランドの舞台裏に迫る今作は、1955年当時の空気をありのままに映し出しています。
映像には、ウォルト・ディズニーの姿はもちろん、設計図面を前に議論するエンジニア、パーク内の建設現場で汗を流す職人たちなど、舞台裏のリアルな姿が克明に記録されており、タイムラプス撮影なども楽しめるため、本当に見どころが盛り沢山。
様々なジャンルの職人たちによるディズニーランドが形作られていく様子は一見の価値があると思います。
そして、この作品の中では、1955年7月17日のまさに開園の日の様子も映し出されています。
この日はABCテレビによって生中継されており、その中継準備の様子なども見ることが出来る為、当時の期待や不安、興奮など、沢山の人達の想いを感じられる映像作品になっていると感じます。
世界のテーマパーク産業の礎となったディズニーランドの原点をこの機会に是非ご視聴ください！
