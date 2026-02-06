宅トレYouTuberの竹脇まりなさんは2月4日、自身のInstagramを更新。朝活の様子を公開し、大きな反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：竹脇まりなさん公式Instagramより）

宅トレYouTuberの竹脇まりなさんは2月4日、自身のInstagramを更新。早朝に起きて活動する様子を公開しました。

【動画】竹脇まりなの朝活＆娘の姿

「同じ時を過ごしてるとは思えない」

竹脇さんは「5時起き散歩ルーティン　とにかく起きたらすぐ着替えて　兎にも角にも外に出る！　と決めてから習慣になってます」とつづり、1本の動画を投稿。5時に起床してからの“朝活”ルーティンを披露しています。

起きてすぐに鏡で自身のボディラインをチェックするシーンでは、ウエストが細くくびれ、美しい腹筋があらわに。散歩後に飲む健康ドリンクやスキンケアの方法なども紹介しながら、洗濯やご飯作りなどの家事も次々とこなしていきます。後半では、娘と朝ご飯を食べる様子や一緒に遊ぶほのぼのとするシーンも。

また、「最初の1週間くらい起きるのきついけど」と投稿でつづっていますが、いろんな工夫をして“至福の時間”になっているようで、最後には「最近この一連のルーティンが気持ち良すぎて　夜早く寝たい！朝起きたい！となってます　朝活楽しい！」と締めくくりました。

ファンからは、「同じ時を過ごしてるとは思えないほど、1時間が充実してますね」「もうこんなに娘っち大きくなったんですか？？　早いですね」「尊敬しかない、、頑張ってる女性は綺麗ですね〜」「娘ちゃん大きくなりましたね」「なんて素敵な朝…」「あくびまで可愛すぎて」「真似したい」「憧れます！」と、絶賛の声が集まっています。

産後ダイエットの様子公開

20日には「チリツモあるのみ！　よく寝てよく食べてよく動く！」と、産後ダイエットの様子を公開していた竹脇さん。ファンからは、「私も頑張って見習います」「本当チリツモしか勝たんと思う」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。(文:中村 凪)