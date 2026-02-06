「もうこんなに娘っち大きくなったんですか？」竹脇まりな、5時起きの朝活に反響。娘の姿も「尊敬しかない」
宅トレYouTuberの竹脇まりなさんは2月4日、自身のInstagramを更新。早朝に起きて活動する様子を公開しました。
【動画】竹脇まりなの朝活＆娘の姿
起きてすぐに鏡で自身のボディラインをチェックするシーンでは、ウエストが細くくびれ、美しい腹筋があらわに。散歩後に飲む健康ドリンクやスキンケアの方法なども紹介しながら、洗濯やご飯作りなどの家事も次々とこなしていきます。後半では、娘と朝ご飯を食べる様子や一緒に遊ぶほのぼのとするシーンも。
また、「最初の1週間くらい起きるのきついけど」と投稿でつづっていますが、いろんな工夫をして“至福の時間”になっているようで、最後には「最近この一連のルーティンが気持ち良すぎて 夜早く寝たい！朝起きたい！となってます 朝活楽しい！」と締めくくりました。
ファンからは、「同じ時を過ごしてるとは思えないほど、1時間が充実してますね」「もうこんなに娘っち大きくなったんですか？？ 早いですね」「尊敬しかない、、頑張ってる女性は綺麗ですね〜」「娘ちゃん大きくなりましたね」「なんて素敵な朝…」「あくびまで可愛すぎて」「真似したい」「憧れます！」と、絶賛の声が集まっています。
