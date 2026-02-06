これを待ってた！「ゴエモン」シリーズ初のコレクション「がんばれゴエモン大集合！」発売決定

2月5日23時から放送された「Nintendo Direct 2026.2.5」。数々の新作が発表される中、聞き覚えのある和風のBGMと共にあの義賊たちが画面に現れた瞬間、深夜にもかかわらず歓声を上げたゲーマーも多いのではないでしょうか。

株式会社コナミデジタルエンタテインメントは、今年で40周年を迎えるアクションゲームの金字塔「がんばれゴエモン」シリーズ初のコレクションタイトル「がんばれゴエモン大集合！」を、7月2日に発売すると発表しました。あの頃、友達の家に集まって遊んだ「ゴエモン」が、最新ハードで蘇ります。

■ FC、SFC、GBから計13タイトル 「初移植」作品も多数

本作は、1986年の第1作目「がんばれゴエモン！からくり道中」から、スーパーファミコン、ゲームボーイ作品まで計13タイトルを収録した決定版です。

ラインナップには、名作の呼び声高い「がんばれゴエモン ゆき姫救出絵巻」や「がんばれゴエモン2 奇天烈将軍マッギネス」はもちろんのこと、長らく現行機への移植が待たれていたタイトルが含まれている点が大きなトピックです。

【収録タイトル一覧】

1.がんばれゴエモン！からくり道中（FC）

2.がんばれゴエモン2（FC）

3.がんばれゴエモン外伝 きえた黄金キセル（FC）

4.がんばれゴエモン ゆき姫救出絵巻（SFC）

5.がんばれゴエモン さらわれたエビス丸（GB）

6.がんばれゴエモン外伝2 天下の財宝（FC）

7.がんばれゴエモン2 奇天烈将軍マッギネス（SFC）

8.がんばれゴエモン3 獅子重禄兵衛のからくり卍固め（SFC）

9.がんばれゴエモン きらきら道中 僕がダンサーになった理由（SFC）※初移植

10.それ行けエビス丸 からくり迷路 消えたゴエモンの謎！！（SFC）※初移植

11.がんばれゴエモン 黒船党の謎（GB）

12.がんばれゴエモン 天狗党の逆襲（GB）※初移植

13.がんばれゴエモン 星空士ダイナマイッツあらわる！！（GBC）※初移植

特にスーパーファミコン後期の「がんばれゴエモン きらきら道中 僕がダンサーになった理由」「それ行けエビス丸 からくり迷路 消えたゴエモンの謎！！」、ゲームボーイ作品の「黒船党の謎」「星空士ダイナマイッツあらわる！！」の4作品は、今回が「家庭用ゲーム機初移植」となります。

中でも「きらきら道中」は、ゴエモンインパクト戦のミニゲームの完成度が非常に高く、ファンの間でも人気の高い作品だけに、SwitchやPS5で遊べる日を夢見ていた人も多いはずです。

■ 「巻き戻し」や「どこでもセーブ」で快適プレイ

レトロゲーム移植の定番機能もしっかり搭載されています。ミスをしても直前からやり直せる「巻き戻し機能」や、いつでも中断できる「クイックセーブ＆ロード」を実装。当時の難易度に苦戦した思い出がある人も、これならエンディングまでたどり着けるかもしれません。

また、当時の取扱説明書を閲覧できるモードや、名曲揃いのBGMを楽しめる「ミュージックモード」も搭載されており、資料的価値も高い一本となっています。

対応プラットフォームはNintendo Switch、PlayStation 5、Steamで、価格は5478円（税込）。2月6日より予約受付が開始されており、ダウンロード版は発売前日（7月1日）までの事前予約で10％OFFとなります。

また、コナミスタイル限定セットとして、アクリルスタンド、特製扇子、特製風呂敷がセットになった豪華版も、1万1528円（税込）で登場。さらに公式Xでは発売決定を記念して「オリジナル手ぬぐい」が当たるキャンペーンも実施中です。

記事元URL https://otakuma.net/archives/2026020603.html