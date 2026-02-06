もらったらうれしい「山形県のお土産」ランキング！ 2位「さくらんぼカレー」を抑えた1位は？【2026年調査】
家族や友人、職場への手土産など、贈る相手を想うほど悩みがちなお土産選び。全国各地には、味のよさはもちろん、洗練されたパッケージや話題性で心をつかむ名産品が数多くそろっています。
All About ニュース編集部では、2026年1月27〜28日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「もらったらうれしいお土産に関するアンケート」を実施しました。その中から、もらったらうれしい「山形県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「自分ではなかなか買わないので、お土産でもらったらうれしい」（40代女性／東京都）、「インパクトがあっておもしろいから」（30代女性／石川県）、「山形といえばさくらんぼのイメージがあり、そのさくらんぼのカレーということでとても気になりました。貰ったら話も広がりそうで、嬉しいです」（40代女性／長野県）といった声が集まりました。
回答者からは「高級な米沢牛のカレーなんて最高に美味しい。嬉しすぎます」（40代男性／神奈川県）、「米沢牛の特別感があり、コクがあって美味しいからです」（30代女性／埼玉県）、「ブランド牛の名前が入っているだけでもテンションが上がる」（30代男性／大阪府）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
2位：さくらんぼカレー（後藤屋）／30票2位にランクインしたのは、山形名産のさくらんぼをぜいたくに使用した「さくらんぼカレー」です。ピンク色のルーに果実が丸ごと入った見た目のインパクトは抜群。クリーミーでまろやかな味わいの中にフルーティーな甘みが広がる、話題性のある一品です。
1位：米沢牛ビーフカレー（登起波）／69票1位に輝いたのは、米沢牛を使用した「米沢牛ビーフカレー」でした。とろけるように柔らかい角切りの米沢牛がゴロゴロと入っており、肉のうまみと果実の甘みが溶け込んだ濃厚な味わいは、まさにぜいたくそのもの。自宅で本格的な名店の味を楽しめると、高い支持を得ています。
