美容室専売メーカーのミルボンは、扱いにくい「くせ・うねり毛」に根元からアプローチし、やわらかくすることで、スタイリングしやすい髪へと導く「suwae（スワエ）」を2月7日に発売し、全国の理美容室向けに展開する。

「suwae（スワエ）」は、「毎日のケアで、「ゆとりの朝」へ」をコンセプトに、毎朝ヘアアイロンやドライヤーで手間をかけているくせ・うねり毛の人に向けて、使うたびに髪をやわらかく、扱いやすくするシャンプー＆トリートメント。シャンプーはくせ・うねりとダメージにより広がる髪を、根元から洗い上げまとまりのベースをつくる「スワエ リラクシング シャンプー」。トリートメントは細く絡まりやすい髪を、さらりとまとめる「スワエ リラクシング トリートメント」と、硬くゴワつきを感じる髪を、しなやかにまとめる「スワエ リラクシング トリートメント＋」の2品をラインアップしている。

またトリートメントは、ミルボンとして初めて、洗い流すタイプ・洗い流さないタイプの両方使える2way設計を採用した。シャンプー1品と、髪質に応じて選べるトリートメント2品の全3品を用意した。

近年、日本人女性の約65％が、くせ・うねりで悩んでおり、それに伴うさまざまな課題を抱えていることが明らかになった。特に、根元からのくせ・うねりにより「髪が扱いにくい」と感じ、毎日のヘアケアに手間や時間をかけているにもかかわらず、十分な解決に至っていないという声が多く寄せられている。



左から：「スワエ リラクシング シャンプー」「同 トリートメント」「同 トリートメント＋」

そこで誕生したのが、ヘアケアブランド「suwae（スワエ）」。毎日のシャンプーとトリートメントによるケアで髪の根元からアプローチし、くせ・うねり毛をやわらかく、扱いやすくするヘアケアアイテム全3品を発売するに至った。

扱いにくい「くせ・うねり毛」に根元からアプローチし、「髪の凝り」をほぐして髪をやわらかくすることで、スタイリングしやすい髪へ導くために「フリッズリラクサー（水性成分で水とともに浸透しやすく、髪をやわらかくする成分）」を共通成分として配合した。シャンプーとトリートメントに配合することで、根元から扱いやすい髪へ導く。

香りは陽だまりのようなやわらかい明るさを感じる、ブライトシトラスムスクの香りとなっている。

ブランドネーミングの由来は、「楚（すわえ）」。木の幹からまっすぐ伸びた若い小枝やすっきりとしている状態を意味する。

［小売価格］

スワエ リラクシング シャンプー：220円〜7590円

スワエ リラクシング トリートメント：220円〜9900円

スワエ リラクシング トリートメント＋：220円〜9900円

（すべて税込）

［発売日］2月7日（土）

ミルボン＝http://www.milbon.co.jp/